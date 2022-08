Daniel Matalon, souvenirs d’un Corse à l’Élysée

A travers le livre "PETITES CHRONIQUES DE L'ÉLYSÉE au temps de Nicolas Sarkozy" paru aux éditions Verone en mai dernier, Daniel Matalon, ancien chef du service de l'administration du Palais de l'Elysée et directeur général des services de la Présidence sous Nicolas Sarkozy pousse la porte du Palais Présidentiel pour nous raconter les personnes qui y travaillent et les anecdotes de son quotidien à ce poste. Pour RCFM, il livre quelques secrets de l'administration Présidentielle et répond aux questions de Christophe Giudicelli.

Un lieu de pouvoir, un lieu secret mais qu'est-ce qu'on y fait ?

On y fait beaucoup de choses parce que pour que le Président de la République puisse travailler, pour que les sommets internationaux aient lieu, pour que toute la politique au quotidien, les Conseils des ministres se déroulent normalement, il faut beaucoup de petites mains qui gèrent tout cela et nul ne comprendrait qu'une réunion soit annulée parce que le salon n'était pas aménagé parce que on n'avait pas les budgets pour réaliser telle ou telle opération. C'est tout cela, le palais de l'Élysée, lorsque Nicolas Sarkozy est arrivé, il y avait 1200 personnes ça a considérablement réduit lorsqu'il a quitté l'Élysée on était à moins de 900 personnes et puis du temps de François Hollande, ça a aussi légèrement baissé. Mais enfin, il faut quand même un minimum.

1200 personnes...une grosse PME, quelle ambiance sous Nicolas Sarkozy ?

Le personnel de l'Élysée, ce sont des personnes que nul ne connaît, qui souvent sont un peu victimes des grands de ce monde, à l'Élysée on voit passer des ministres, des parlementaires, des secrétaires d'État et souvent, j'ai constaté une certaine morgue, une certaine arrogance. Voilà, il y a des petites gens, on les remarque à peine et pourtant sans eux, rien ne serait possible. Je ne veux pas quand même donner une image si négative. Il y a des personnes, des personnalités que moi j'ai trouvé exceptionnelles par exemple, je peux donner l'exemple de _Christine Lagarde, qui était ministre de l'Économie et des finances à l'époque, qui est d'une politesse exquise qui s'arrêtera aussi bien pour saluer le concierge ou la femme de ménage voilà, il y a des gens comme ça et puis il y a parfois aussi des gens beaucoup moins sympathiques_, mais il faut faire avec.

Un palais qui ne dort jamais

Jamais, il y a une permanence d'abord pour la sécurité jour et nuit et puis il est arrivé que le téléphone sonne à 10h du soir en disant il y a une réception qui va avoir lieu dans 1h, il faut tout préparer. Ça a été le cas _lorsque Ingrid Betancourt a été libérée et est venue en France, elle a été accueillie, son avion a atterri, à Villacoublay à 22h_. J'ai eu le temps en vitesse de réunir une équipe et d’aménager la salle des fêtes. Il faut des micros, une estrade, les drapeaux bien sûr, toujours un buffet parce qu’après quand il y a une réception, on aime bien boire et puis grignoter un petit quelque chose et il y avait tout le personnel disponible pour faire ça.

Tout à refaire !

Oui, le palais était dans un état de vétusté assez important. Il y avait des pierres qui risquaient de se détacher de la façade, le balcon du Président, le garde-corps ne tenait pas, il ne fallait surtout pas que le Président s'appuie. Et puis _aucune installation informatique, aucun service digne de ce nom, pourtant on est en 2008, les ordinateurs, les câbles traînent par terre_, il y avait des passages de câbles en caoutchouc pour éviter qu'on se prenne les pieds dedans, tout ça pendant les 5 ans du mandat de Nicolas Sarkozy, chaque fois qu'on faisait des travaux la priorité, c'était d'abord les courants forts, les courants faibles, c'est-à-dire l'électricité et l'informatique, les passages de câbles et tout cela a été fait. Maintenant, on a un palais qui est quand même dans les normes, je pense.

Au cœur du pouvoir, des anecdotes...

Une me vient à l'esprit. Nicolas Sarkozy avait un caractère qui n'était pas toujours facile, il était un peu soupe au lait et un jour, il attendait un hôte de marque, je crois que c'était Barack Obama qui n'était pas encore Président des États-Unis, mais qui venait se présenter. Nicolas Sarkozy était descendu, on était dans le hall, dans le vestibule d'honneur et Barack Obama n'arrivait pas, on attendait et là Sarkozy commence à s'énerver. Tous les conseillers étaient dans le salon à côté parce qu'ils n'avaient pas tellement envie de se prendre une soufflante comme on dit et Sarkozy appelle le commandant militaire qui est un Colonel de Gendarmerie en grande tenue et il appelle, avec une voix presque enfantine et demande “Mon Colonel qui est le chef ici?” Le colonel lui répond, mais c'est vous, Monsieur le Président et là, Sarkozy se met à gueuler “mais alors, vous allez m'expliquer pourquoi je suis là depuis 1/4 d'heure à attendre ?!” Puis il a tourné les talons, il est parti, mais j'ai vu un petit sourire chez Nicolas Sarkozy qui montrait qu’en réalité, il surjouait son propre rôle et il s'en amusait. Il s'amusait y compris du comportement de ses conseillers qui, prudemment, étaient allés dans le salon des Tapisseries voisin...