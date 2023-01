"Dans 20 ans, mes vins deviendront des œuvres d'art", la cave de Michel-Jack Chasseuil transformée en muséum

Michel-Jack Chasseuil, 81 ans, a aménagé une extension de sa cave. On y trouve du vin mais pas que.

C'est une cave extraordinaire qui se trouve dans les Deux-Sèvres, à La Chapelle-Bâton petit village entre Niort et Parthenay. Celle de Michel-Jack Chasseuil, à la tête d'une collection de 50.000 bouteilles. Du vin principalement, les plus grands crus du monde. Cave dont le dynamique Deux-Sévrien de 81 ans rêvait de faire un musée ouvert au grand public. Faute d'avoir eu le permis de construire qu'il espérait, ce sont des visites privées VIP qu'il va bientôt proposer.

Les vins des 140 meilleurs producteurs de 40 pays

Une cave a été creusée dans le prolongement de celle existante. "On voit une perspective de 50m de long avec des caisses de vin de chaque côté, les plus grands vins du monde des meilleurs 140 producteurs dans 40 pays et au centre des statues, des tableaux, des œuvres d'art", décrit ce "collectionneur dans l'âme". Petrus, Yquem, Romanée-Conti...

Fils de facteur, Michel-Jack Chasseuil a commencé par les timbres avant de se lancer dans les vins. Alors qu'il travaille dans l'aéronautique chez Dassault. "Monsieur Dassault m'avait dit achetez le plus cher, il vaut mieux une caisse de vin cher que dix caisses de petits vins. Donc moi j'ai commencé en écoutant cette réflexion. Mes copains achetaient dix caisses de Beaujolais, moi j'achetais une bouteille de Pétrus", raconte-t-il.

"J'ai des bouteilles qui ont appartenu à Napoléon". © Radio France - Noémie Guillotin

"Ce ne sont pas seulement des vins, c'est toute l'histoire qui va avec"

Internet va tout accélérer. "Le vin a été multiplié par 100. En l'an 2000, tous les vins que j'avais payé 30 euros sont passés à 300 euros, 2005 500 euros, 2010 1000 euros donc je me suis retrouvé avec des caisses de Pétrus que j'avais acheté 350 euros à 36.000 euros". Une collection qu'aujourd'hui il ne peut plus trop continuer "parce que les vins sont très chers" , explique-t-il. Ce passionné est fier de la création de son muséum. "Ce sont pas seulement des vins, c'est toute l'histoire qui va avec. J'ai des Cognac qui ont appartenu à Napoléon. J'ai des lettres d'Edith Piaf à Yves Montand avec des bouteilles de son année de naissance...".

"Dans 20 ans, je pense que mes vins deviendront des œuvres d'art", espère Michel Jack Chasseuil. "Je ne suis pas simplement collectionneur, je suis conservateur du temps pour les générations futures. Je suis en train de créer le patrimoine de la France, comme le Louvre, de tous les plus grands vins du monde dans les meilleures années. D'une vigne qui va peut-être disparaître avec le réchauffement climatique". Le Deux-Sévrien dont la plus vieille bouteille dit-il est un Armagnac de 1732. Une cave que le collectionneur qui fourmille de projets va donc bientôt faire visiter au prix de 200 euros, comprenant la dégustation. L'argent des visites servira "pour alimenter la galerie d'art et les bouteilles de vin rares". Michel-Jack Chasseuil espère faire venir des amateurs du monde entier.