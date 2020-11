Dans cette boutique de Louviers comme ailleurs, il n'y aura pas de Playstation 5 pour tout le monde

Les deux nouvelles consoles de jeux vidéo de Sony et Microsoft sortent presque simultanément, et vont s'affronter frontalement, notamment pour Noël.

"C'est énorme, ça fait douze ans qu'on est en activité et c'est la première fois que l'on a autant de demandes pour une nouvelle console de jeux", lance d'emblée David Chassy, le gérant de la boutique Je Console de Louviers (Eure).

"Au compte-gouttes"

Attendue par les fans de jeux vidéo, comme la nouvelle Xbox de Microsoft la semaine dernière, c'est ce jeudi que sort en France la Playstation 5, la console de Sony. Mais chez les revendeurs, et notamment chez les indépendants qui peuvent vendre ces consoles en click & collect, les stocks sont pour le moment limités et il est difficile de se faire livrer.

"On a été vigilants mais on a eu beaucoup de demandes, plus que pour la PS4", confirme David Chassy, pour qui la situation est la même chez ses concurrents indépendants. Et pour Noël, c'est le gros point d'interrogation : "On va croiser les doigts mais les consoles vont arriver au compte-gouttes et je ne pense pas qu'il y en ait pour tout le monde, effectivement", affirme le vendeur, invité ce jeudi de France Bleu Normandie.

Le paradoxe, c'est que les acheteurs sont là mais que cette Playstation ne rapporte rien aux magasins, qui revendent la console à prix coutant. "C'est toujours la chose un peu frustrante : toute les sociétés font des campagnes de commercialisation en annonçant auparavant le prix. Et donc si on annonce un prix supérieur, on passe un peu pour des extraterrestres", explique encore David Chassy, qui compte donc beaucoup sur les ventes de jeux, en espérant que la tendance des jeux vidéo dématérialisés ne prenne pas le pas sur les ventes physiques.