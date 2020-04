Dans l'Allier, le père Jean-Pierre Millet, atteint par le coronavirus, remercie les soignants et ses fidèles

Au téléphone, c'est une voie souriante et pleine d'énergie qui nous répond. Malgré l'expérience particulière qu'il a vécu, le père Jean-Pierre Millet, curé dans deux paroisses à Montluçon dans l'Allier, est encore en convalescence. Il est confiné chez lui, et ne célébrera donc pas les fêtes pascales avec ses fidèles ce dimanche. Un regret qu'à demi-mot, puisqu'avec les nouvelles technologies, il peut suivre les offices. "A la radio, mais aussi sur internet" nous explique celui qui n'a pas de télévision chez lui.

"Je reste en communion lors de la première partie de la messe. Je ne mime pas l'eucharistie, la consécration de l'hostie et du vin. Je reprend lors de la bénédiction finale de l’évêque"

Le père Jean-Pierre Millet, curé des paroisses de la Trinité et Sainte-Marie à Montluçon, se porte mieux. « Je me sens mieux, moins fatigué et je dors mieux. » explique-t-il. Le père Millet a été hospitalisé une semaine. après une simple fièvre détectée le 17 mars. "Pour moi, ça ne pouvait être qu'autre chose. Je ne voyais pas comment j'aurais pu attraper le coronavirus. J'étais resté à Montluçon."

Il prie pour les soignants

Finalement, après un premier voyage à l'hôpital, Jean-Pierre Millet est envoyé aux urgences. Les examens confirment qu’il est touché par le virus. Soigné à Montluçon, le prêtre voit défiler les infirmières et le docteur. Leur dévouement est "merveilleux" insiste l'homme d'Eglise. « Moi, j'étais épuisé, et elles rentraient dans ma chambre avec dynamisme, avec joie, en apportant le soleil du dehors. Et ça me faisait beaucoup de bien"

Le curé est sorti de l’hôpital depuis le 2 avril. Depuis, "son téléphone chauffe", rempli de messages de fidèles de sa paroisse. _"_Ma boite vocale est pleine ! Je vous avoue, nous confie-t-il, que je n'ai pas eu le courage d'écouter ces messages, mais je le ferais!"

Il se repose désormais. Quand on lui demande s'il est guéri, il réponds "on ne sait pas vraiment. Je suis toujours en confinement très strict. La forme est revenue, le sommeil également." Tout ce qu'il espère, c'est bientôt pouvoir communier avec ses fidèles, dans sa paroisse.