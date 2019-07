Dans l'Indre, des particuliers dépensent plus d'1 500 000 euros pour restaurer le patrimoine local

Dans l'Indre, la Fondation du patrimoine a remis des plaques et des diplômes à 36 particuliers qui ont mené des travaux pour restaurer des sites berrichons. Au total, ils ont dépensé plus d'1 500 000 euros.

Valençay, France

Un manoir à Vendoeuvres, le prieuré de Chassignolles, un moulin à Saint-Cyran-du-Jambot : tous ces sites ont pu être restaurés grâce à l'action de particuliers dans l'Indre. 36 d'entre eux ont été récompensés par la Fondation du patrimoine, lors d'une réunion au château de Valençay. "Le but est de remercier ces gens. Ils reçoivent une plaque qui montrent qu'ils ont travaillé avec la Fondation du patrimoine", explique Laurence Fraissignes, déléguée départementale de la Fondation du patrimoine.

Au total, ces particuliers ont dépensé plus d'1 500 000 euros pour mener des travaux de rénovation. "C'est un gros effort fait par les particuliers", reconnaît la représentante de la Fondation du patrimoine dans l'Indre. "Dans l'Indre, les gens commencent vraiment à s'intéresser à leur patrimoine, notamment grâce à la mission Stéphane Bern. On ne peut pas laisser tomber", poursuit Laurence Fraissignes.

Il y a deux ans, Gauthier Desfontaine a décidé d'acheter une ancienne maison rurale à Clion-sur-Indre qui n'était plus entretenu depuis un demi-siècle. Il a dépensé 30 000 euros, avec l'aide de la Fondation du patrimoine. Il ne regrette pas. "Si on n'intervient pas aujourd'hui, ce sont des biens qui sont amenés à disparaître d'ici 15 ou 20 ans. Les charpentes seront tombées et c'est dommage", témoigne cet ébéniste de profession. "Qu'on me donne une plaque parce que je restaure le patrimoine, ça fait chaud au cœur. C'est un projet dans lequel je m'investis complètement", conclut-il.

Des communes également très impliquées

Il n'y a pas que les particuliers qui s'impliquent et qui mettent de l'argent sur la table. La commune de Beaulieu a été récompensée. Celle de Chavin aussi, près d'Argenton-sur-Creuse. La municipalité a décidé de restaurer l'église du village. Le coût des travaux dépasse le million d'euros, dont 30 % pris en charge par la commune. "Les gens nous ont pris pour des fous au début. Mais on est fier du résultat", souligne Joël Morichon, adjoint au maire de Chavin.