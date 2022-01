Dans l'Indre, La Grange aux pianos lance un appel aux dons

Pour la première fois en dix ans d'existence, la Grange aux pianos lance un appel aux dons public sur son site internet. Le site, logé dans une ancienne grange rénovée de 360 mètres carrés, est géré par le pianiste Cyril Huvé. Des concerts y sont proposés, fin mai puis pendant l'été. Avec cet appel à la solidarité, il espère récolter des fonds pour solidifier le modèle économique de la Grange aux pianos, mais il voudrait aussi amener le grand public à s'investir dans le projet.

Reportage - La Grange aux pianos lance un appel aux dons après dix ans d'existence Copier

Maintenir une politique tarifaire

Cyril Huvé a à cœur de maintenir la politique tarifaire mise en place, plus abordable que pour des concerts de musique classique proposés dans des grandes villes et festivals. "Les prix des places ne sont pas très élevés (...) mais le coût fixe des choses est bien réel" explique Cyril Huvé. Parmi ces coûts fixes : l'entretien du bâtiment, la rénovation des pianos, ou encore l'organisation des concerts.

La vieille grange a été rénovée pour accueillir des concerts de piano © Radio France - Manon Klein

Impliquer les donateurs

Cyril Huvé espère récolter entre 4 000 et 5 000 euros de dons, même s'il ne se fixe pas d'objectif précis. En fait, l'idée pour lui est surtout de réussir à impliquer les donateurs dans son projet. La Grange aux pianos fonctionne déjà en partie grâce à l'aide de particuliers; des dons sans lesquels il serait difficile de maintenir le lieu et ses événements : "Je pense que de plus en plus c'est une sorte d'actionnariat diffus. C'est très bien. Le public se réapproprie les choses au lieu d'être juste acheteur d'un billet" estime Cyril Huvé, qui rappelle que les dons peuvent être retirés du montant des impôts.

La grange de l'extérieur © Radio France - Manon Klein

Si vous souhaitez faire un don à la Grange aux pianos, cela se fait sur son site internet, au lien suivant.