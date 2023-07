Dans l'Indre, le château du Bouchet peut se visiter de manière insolite cet été

Il est surnommé "le Géant de la Brenne". Et de fait, il surplombe une partie de la région, à Rosnay. Le château du Bouchet ouvre ses portes cet été. La bâtisse est difficile à dater, mais elle a été construite au moins au 12e siècle, comme en attestent des écrits. Elle a accueilli des personnages historiques connus, comme madame de Montespan dont l'oncle était seigneur du château au 17e siècle. Cet été, des visites plus insolites sont organisées pour découvrir le château, ses légendes et celles de la région : des visites semi-nocturnes, dans la pénombre de la bâtisse.

Un château de plus en plus prisé des visiteurs

L'année dernière, le château du Bouchet a accueilli 8.600 visiteurs, selon le guide qui en assure la visite, Alexis Renaudin. Une fréquentation en hausse, avec notamment des touristes étrangers venus découvrir les lieux : "essentiellement des hollandais d'habitude, bien sûr des anglais, là aussi cette année on commence à avoir un certain nombre d'allemands" détaille le guide. Toutefois, la majorité des visiteurs restent des habitants de la région; "des gens qui vivent dans un rayon de 60 kilomètres" estime Alexis Renaudin.

Une partie de la vue panoramique sur l'étang de la Mer Rouge depuis la terrasse du château © Radio France - Manon Klein

Lydia et Olivier, eux, viennent d'un peu plus loin. Ces deux bretons de retour de vacances ont fait une petite halte par la Brenne sur leur trajet. "On a vu qu'il y avait le château de la Montespan, on s'est dit : 'on va aller y jeter un petit coup d'œil' " glisse Olivier. Lydia trouve qu'il s'agit d'un "beau château, mais il y a quand même du travail là à faire. Il faut les moyens. Donc on est là pour ça". En payant leur entrée ces deux bretons contribuent en effet à leur échelle aux travaux de rénovation qu'il reste à mener. Le château n'est pas en ruines, mais plusieurs parties de la bâtisse souffre en effet. Le prochain chantier urgent concerne l'étanchéité de la terrasse, qui offre une vue panoramique sur l'étang de la Mer Rouge. Il reste également des pièces à finir. Une quinzaine d'entre elles sont toutefois toujours visitables pour le grand public.

Il y a une quinzaine de pièces visitables dans le château © Radio France - Manon Klein

Des visites semi-nocturnes autour des légendes

En plus des visites "classiques", il est possible de découvrir le château du Bouchet de manière plus insolite cet été, avec des visites semi-nocturnes. "On va faire les mêmes pièces visitables, par contre on va le voir sous un autre angle" prévient le guide, Alexis Renaudin. "Je vais plutôt en fait insister sur les légendes de la Brenne. En particulier par rapport à l'historique du château"**. On pourra ainsi découvrir que beaucoup attribuent la naissance de cette immense demeure à... des fées. Il y a là une histoire de vengeance vis-à-vis d'un seigneur fainéant, et de malédiction. Mais nous n'en diront pas plus.

Certaines pièces du château sont assez étonnantes © Radio France - Manon Klein

Alexis Renaudin a décidé de mettre cet aspect quasi "mythologique" en valeur "pour changer un petit peu, puis il y a aussi le côté nuit, ca rapproche du côté mystérieux". D'autant plus que la visite se fait dans la pénombre du château. La formule a déjà été testée en quelque sorte l'année dernière lors de l'événement la Nuit des châteaux. Il avait beaucoup séduit puisque le château avait même du refuser du monde. Il a donc été décidé de reconduire ce type de visite cet été. Plusieurs dates sont proposées : ce jeudi 20 juillet, et le jeudi suivant (le 27). Deux dates sont également proposées en août. L'entrée est payante. Les tarifs et les informations pratiques sont à retrouver notamment sur la page Facebook du château du Bouchet.