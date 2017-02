Dans l'Yonne, des jeunes apprennent à respecter la nature à travers la pêche

A Sens (Yonne) des jeunes âgés d'une dizaine d'années participent au premier atelier "pêche et nature" organisé par l'entente des pêcheurs. L'occasion de se perfectionner mais aussi d'apprendre le respect des règles et du milieu naturel

Pour ces cinq garçons, âgés d'une dizaine d'années, les apprentissages sont parfois pointus comme ici avec les leurres: "le walking the dog, ça c'est un leurre que vous n'avez pas encore utilisé car il faut qu'il fasse très beau pour s'en servir, vu que c'est un leurre de surface", explique Flavienne Bernelat, trésorière de l'association et animatrice de l'atelier "Pêche et Nature".

Au-delà des techniques, cette enseignante et passionnée de pêche veut faire passer un message, celui du respect de la nature. Cela passe par la connaissance de la biologie du poisson, par exemple reconnaître son âge en observant les écailles. "Cela permet de savoir s'il a un, deux, trois ou quatre ans", explique Thrishic, 10 ans, "pour savoir si on peut le pêcher ou pas". Ou encore comment manipuler un poisson, raconte Thibault 12 ans: "là on vient d'apprendre que si on prend un poisson avec les mains sèches, on risque de le brûler, de lui enlever des écailles ou de lui donner des maladies".

"Les anciens prennent un peu ça pour de la rigolade"

Des précautions qui ne sont d'ailleurs pas toujours prises par les anciens remarque le président de l'entente des pêcheurs sénonais, Jean-Claude Ciolek: "Les anciens prennent un peu ça pour de la rigolade. Le poisson quand on l'attrape, on le manipule avec délicastesse. On ne le balance pas dans la bourriche. Le comportement sur le bord de l'eau c'est pareil. Les suivants n'ont pas à nettoyer les ordures du précédent".

Un message délivré aux jeunes sous le regard satisfait de Claude Divry garde pêche dans le Sénonais: "Des jeunes on n'en voit plus au bord de l'eau. Les gamins maintenant ils préfèrent les jeux sur les consoles et la télé. La pêche ça mord pas tout le temps, alors au bout d'un certain temps ça lasse. Et si ça lasse, ils arrêtent". Un art de la patience qui s'apprend tous les mercredi à Sens et il reste encore des places cette saison pour les jeunes qui préfèrent les écailles aux écrans.