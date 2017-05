Dans l'Yonne, l’association Adopte un château, vient au secours de tous les amoureux de châteaux en péril

"Adopte un château" aide les associations, bénévoles, mécènes ou propriétaires dans leurs projets de réhabilitation. Elle apporte un soutien juridique, logistique ou une aide au financement.

En France sur les 30 000 châteaux recensés, beaucoup sont mal entretenus faute de moyens humains ou financiers. En ce moment, l’association « Adopte un château » aide par exemple à la sauvegarde du château de Pisy, près de Guillon dans l'Avallonnais.

30 000 châteaux en France dont une partie en péril

Château de Pisy vu de la route de Guillon © Radio France - Isabelle Rose

Sur les hauteurs du village, le château fortifié carré du moyen-âge surplombe la vallée d’Epoisses. Classé monument historique depuis deux ans, il est pourtant en péril alerte Hervé Cazelles architecte bénévole : « Le bâtiment est en très mauvais état. On a des couvertures qui se sont effondrées, des charpentes qui prennent l’eau et donc par effet de ricochet des planchers endommagés, crevés, au-dessus de bâtiments de logis avec de grandes cheminées et de belles baies en pierre mais malheureusement tout cela s’endommage ».

Une partie de la toiture est effondrée, les planchers prennent l’eau. Cela se dégrade très vite

Des dégradations qui s'amplifient au fil des ans. Sauf que le château est privé et qu'une interminable affaire de succession paralyse toutes les initiatives pour tenter de limiter les dégâts. C’est là que l'association adopte un château a un rôle à jouer explique Julien Marquis son fondateur. « Qui dit monument en péril, dit généralement un désintérêt du propriétaire ou un problème juridique qui fait qu’il y a un blocage sur la vente du château. L’action principale d’Adopte un château est donc d’aider l’association ou le propriétaire à reprendre les rênes et commencer à effectuer les travaux d’urgence. » Grace à l’intervention d’Adopte un château à Pisy, une procédure de mise en travaux d'office a été lancée par l’Etat pour parer aux travaux les plus urgents. Un soulagement pour Jean-Bernard Allardi, trésorier de l’association "ensemble sauvons le château de Pisy" : « la première étape pour nous ce serait de récupérer le château, d’y faire les travaux et ensuite on pourra élaborer un projet pour en faire un pôle d’intérêt local ou il y aurait de l’artisanat, de la culture par exemple ».

Adopte un château accompagne en ce moment une vingtaine de projets comme celui de Pisy. Par exemple en Bourgogne, la réhabilitation du château de Meauce dans la Nièvre près de Nevers ou encore le château de Gurgy-la-ville en Côte d'Or ou une première campagne participative vient d'être lancée pour la restauration des jardins du château.

Contacts : https://www.adopteunchateau.com

https://www.facebook.com/adopteunchateau