Dans l'Yonne, l'équipe de football de Gron remporte le Challenge de la Sportivité

Depuis 2008, le district de l'Yonne de football et France Bleu Auxerre s'associent pour remettre le challenge de la sportivité. Il s'adresse au 14 clubs de la promotion de district, le plus haut niveau départemental. Après Coulanges la Vineuse en décembre, c'est Gron qui est récompensé ce soir

Au Sporting club de Gron, qui compte environ 180 licenciés, on est très fier de d'être en tête du Challenge de la Sportivité. Et particulièrement David Tellier , son président. Car son principal objectif , c'est de donner une image positive du club. Et c'est l'équipe première qui doit donner l'exemple. "Vous avez une équipe en promotion de district qui remporte un challenge du fair play. Pour les équipes en dessous c'est valorisant. C'est surtout bénéfique vis à vis des enfants . Ça part dès les U6, U7 , les plus jeunes. On leur apprend d'entrée à être respectueux envers l'adversaire. Et puis après ça monte dans les catégories."

"Le football c'est une formidable école de la vie"

Et dans sa démarche, David Tellier est bien épaulé par Nicolas Lafaille son entraineur. Comme son président, le respect et le fair -play ont toujours fait parti de son discours. "Cest un travail au quotidien en fait. Que ce soit lors des entrainements ou des matches, dans mon discours, je suis beaucoup dans le respect des adversaires, des arbitres. Le football c'est une formidable école de la vie. Ce qu'on produit sur un terrain, ça se retrouve généralement dans notre vie de tout les jours."

L'équipe de football de Gron remporte le Challenge de la Sportivité. le reportage de Damien Robine Partager le son sur : Copier

Une chose est sure, depuis la mise en place du challenge de la sportivité en 2008, l'évolution est perceptible. Il y a moins de tension sur les terrains. Moins de cartons, mais aussi plus de respect envers les arbitres. Frédéric Rappineau officiait récemment lors du match de Gron à Sens . "Jusqu'à présent, toutes les rencontres que j'ai dirigé sur cette division se passe correctement. J'ai un bon relationnel avec les joueurs , les dirigeants et le public. Le challenge y est pour quelque chose , j'en suis certain."

"Insultes, supporters déchaînés, parfois ça dérape un peu ; mais ça reste dans les limites"

Mais attention, tout n'est pas parfait. Lors de certains matches, difficile de garder son calme et son sang froid en toutes circonstances. Sassy est défenseur et capitaine de l'équipe de Gron. "Il y a parfois des insultes, des supporters qui sont un peu déchaînés. Parfois dans les moments difficiles, ça dérape un peu. Mais ça reste dans les limites."

Ce soir, dans les locaux de France Bleu Auxerre , les joueurs de Gron recevront les brassards du challenge de la sportivité .

A l'issue de la saison, l'équipe qui sera en tête de ce classement du fair play, se verra remettre un jeu complet de maillot..