Dans l'Yonne, les randonneurs profitent du retour du printemps

En France, 18 millions de personnes pratiquent la randonnée. Et forcément avec le retour du printemps, les passionnés vont être nombreux à sortir les bâtons de marche et les chaussures. Dans l'Yonne, l'AJA Randonnée est le plus gros club, avec quelques 230 licenciés.

C'est un très beau week-end qui nous attend dans l'Yonne et ailleurs en France. Le soleil devrait être de la partie avec au moins 18°C. Alors comment ne pas en profiter ? Les passionnés de randonnée devraient être nombreux à sortir les bâtons et les chaussures. En France, c'est une activité pratiquée par 18 millions de personne.

"On ne vit que par la randonnée !"

Dans le département, le plus grand club est l'AJA Randonnée avec quelques 230 licenciés. Ce vendredi, ils ont profité du printemps pour faire une sortie à Mailly-la-Ville. Moyenne d'âge : 69 ans. Mais n'en doutez pas ! Le pas est assuré, la cadence rapide. Une cinquantaine de personnes ont fait le déplacement, tous aussi passionnés que leur présidente Maryse Percheron : "On ne vit que par la randonnée !"

Même sentiment pour Jacquie Privault, l'un des animateurs du club, pour qui la randonnée a de très nombreux avantages : "Voir des paysages, rencontrer des gens, discuter avec eux, et en même temps s'il peut y avoir un peu de culturel, quelques anecdotes sur ce que l'on voit, c'est très bien. Je ne cherche pas la performance, juste le plaisir, mais ça fait du bien de faire un effort physique. Autrement j'ai tendance à bouillir un peu. Et puis avec le temps, c'est le top ! Pas trop chaud, pas trop froid."

Un "serre-file" derrière le groupe pour ne perdre personne

Le groupe s'étire sur des dizaines de mètres et tout à la fin Jean-François Jaworski, un gilet fluo sur le dos, joue le rôle de serre-file : "Je rapatrie les gens qui s'égarent. Il y en a quelques-uns, notamment quand il y a du muguet. Parce qu'ils le ramassent, le groupe s'en va et ils ne s'en aperçoivent pas."

À l'AJA Randonnée, la moyenne d'âge est de 69 ans. © Radio France - Cyrille Ardaud

Dans le groupe, Claude s'arrête quelques instants et s'assoit sur un muret. Pour plaisanter il lance : "Je suis fatigué ! Je n'arrive plus à marcher !" Sauf qu'avec ses quinze années de randonnée dans les jambes, il fait partie des habitués : "J'aime bien être derrière, ça me permet de regarder le paysage, de prendre le temps, je profite de la nature."

"On dormait dans le foin, dans des dortoirs où on était une vingtaine !"

Chaque sortie est longuement préparée, grâce à des cartes, à internet, et à des repérages sur le terrain. Et si l'ambiance est très bon enfant, elle n'est plus forcément la même qu'au tout début. Christiane était là en 1981, à la création du club : "On dormait dans le foin, dans des dortoirs où on était une vingtaine ! Maintenant les gens n'accepteraient plus ça. Quand on part une semaine, chacun veut sa chambre !"

L'AJA randonnée organise trois sorties par semaine : le lundi, vendredi et dimanche.