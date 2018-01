Vézelay, France

La musique s'échappe jusque dans la rue, depuis cette grande maison ancienne, prêtée par un habitant. C'est là que nos apprentis musiciens se réunissent, une à deux fois par semaine. Julien est professeur de philosophie, et c'est l'un des deux meneurs de la fanfare. "Moi je joue de la caisse claire et du charlet, une partie de la batterie. Et puis il y a François, qui est trompettiste et qui vient de s'installer dans la région."

Aujourd'hui, on s'entraîne sur une reprise de "Marcia Baila", des Rita Mitsouko. Pour répéter, ils se séparent en deux groupes : les rythmiques d'un côté, les cuivres de l'autre. Et parmi les musiciens, indique Julien, "la plupart n'avait jamais joué, ou alors jouait d'un autre instrument. Mais beaucoup n'avaient jamais fait de musique."

Une formation née dans le plus grand secret

Tout est en fait parti d'une idée un peu folle : le groupe a été crée dans le plus grand secret pour les 40 ans du café local Le Vézélien, au mois de novembre. "On a monté la rue de Vézelay en fanfare, et on a joué en arrivant au bar. Rien n'avait été révélé avant, donc les patrons ont été très surpris", explique Liberté, qui joue du tuba.

Les patrons, ce sont Lionel et Nicole, et cette habitante du coin les connaît bien : "C'est un bar que nos parents ont fréquenté, on l'a fréquenté, nos enfants le fréquentent... Lionel et Nicole ont supporté toutes ces générations, alors on s'est dit qu'on pouvait leur faire ce cadeau et leur dire qu'on les aimait."

Le projet paraît fou, mais tout le monde s'y met, même ceux qui n'y connaissent rien. "Au début, j'était un peu frileuse", avoue Caroline, l'une des serveuses du Vézelien. "Je me disais qu'à part jouer du triangle, je ne saurais pas faire grand-chose..."

"Mais Julien et François m'ont dit : viens, tu vas voir, on va s'amuser..." poursuit-elle. Elle finit par accepter la grosse caisse : "On ne m'en demande pas trop, c'est assez binaire" sourit-elle. "Et puis, la fanfare, c'est vraiment très sympa. C'est grâce à eux que j'ai découvert ce style. Il y a une vraie bonne ambiance, c'est très festif."

Une histoire d'amitié intergénérationnelle

Et c'est vrai qu'en se baladant entre les deux pièces de répétition, les rires fusent et les sourires en disent long. Sans pression, la fanfare est avant tout une belle histoire d'amitié. "Et il y a plein de générations différentes qui se croisent, ça va de 25 ans à 70 pour le plus âgé, il me semble..." détaille Mathieu, affûteur-rémouleur de couteaux sur les marchés, et joueur de soubassophone, un genre de tuba. "Moi-même, je vais sur la cinquantaine. Ici tout le monde est réuni, on est ensemble."

Et la fanfare ne compte pas s'arrêter là. Deux dates sont déjà programmées : le 3 mars pour "samedi gras" à Vézelay, et le 8 avril, au Carnavallon, à Avallon.