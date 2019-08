Dans l'Yonne les étoiles et les planètes sont scrutées ce weekend

Yonne, France

La nuit des étoiles, un moment magique pour découvrir et observer le ciel. Mais pourquoi l'univers , les planètes et les étoiles nous fascinent -ils autant ? Stéphane Monchot est président de l'association d'astronomie de Mailly le château. "C'est peut être le contact avec les espaces infinis. S'apercevoir qu'on est vraiment une toute petite chose dans l'univers. Lorsque quelqu'un voit les anneaux de Saturne au télescope, on entend des ah, des oh, c'est magnifique. C'est un spectacle qui est gratuit. C'est nos origines les étoiles. Nous sommes, comme dit Hubert Reeves, constitués de poussières d'étoiles. Nos petits atomes qui nous constituent ont été créés dans des étoiles ."

Si vous cherchez Saturne ce soir, il faut vous tourner vers l'Est. Repérez un point lumineux qui n'est pas là habituellement dans la constellation du Sagittaire . Une carte du ciel. ou une application sur votre téléphone est quand même nécessaire pour trouvez cette constellation. Il y a aussi Jupiter qui se situe au Sud. C'est le point le plus brillant. Et pas besoin de télescope pour retrouver les planètes dans le ciel. A l’œil nu, on peut déjà voir énormément de choses selon Albert André astronome amateur à Perreuse près de Treigny. "En théorie on peut voir, 3000 à 3500 étoiles à l’œil nu. On peut voir les constellations comme la grande ourse ou Cassiopée qui donne le w. On peut effectivement voir Saturne et Jupiter mais à l’œil nu se sont deux gros points brillants. Il faut donc avoir des instruments pour grossir genre jumelles ou télescope. "

Le télescope qui sera utile également pour voir la voie lactée et peut être aussi des étoiles filantes selon Stéphane Monchot. " En ce moment la terre croise sur son orbite des poussières qui viennent d'une comète , donc en entrant dans l'atmosphère, elle se consume et ça fait des étoiles filantes. On verra aussi la station spatiale ISS, à 400 kilomètres au dessus de nos têtes. "