Dans l'Yonne, les scouts sont toujours aussi prêts !

Le 22 février, c'est la journée mondiale du scoutisme. Une activité qui a souvent une image vieillotte au près du grand public, mais qui marche pourtant bien dans notre département : ils sont près de 400 jeunes à tenter l'aventure !

La rigueur, la discipline, l'austérité... Voilà quelques étiquettes que certains peuvent coller aux scouts. Mais lorsque l'on pose la question aux principaux intéressés, les réponses sont toutes autres ! "Ça défoule !", s'exclame Yann, 16 ans, et scout depuis neuf ans au sein du groupe auxerrois des Scouts et Guides de France. "On s'amuse bien, et surtout, on mange bien", s'amuse de son côté Baptiste, 10 ans.

Un scoutisme en phase avec le monde

Responsable du groupe de Tonnerre, Jérôme refuse l'étiquette ringarde que l'on accole trop souvent à cette activité : "régulièrement les pédagogies, les propositions sont remises au goût du jour, en fonction des problématiques du moment", explique-t-il.

"Un des grands axes des années à venir, c'est habiter la planète autrement, donc tout ce qui touche à l'éco-citoyenneté" Jérôme, responsable du groupe de Tonnerre

Les jeunes sont convaincus par ce côté nature. Martin argumente : "Aujourd'hui, on est très solitaire, ou avec des personnes mais virtuellement. Le scoutisme, ça permet de rencontrer des gens, et d'être dehors". "On déconnecte des choses virtuelles", poursuit Baptiste.

L'autonomie, la communion avec la nature, se dépasser soi-même, mais aussi savoir s'organiser, se débrouiller, voilà ce que retiennent les jeunes scouts de leurs expériences.

Des préjugés qui ne touchent plus

Quand on demande si certains autres jeunes de leur entourage les taquine sur le fait de faire une activité parfois vue comme "ringarde", Gwendoline, 15 ans, est cash : "Je ne leur réponds pas. Moi je fais ce que j'aime". "Certains ont l'image du film, où on vit avec presque rien, poursuit Yann. C'est ce que je pensais aussi au début. Mais en fait pas du tout, on est comme les autres !"

Une crise des vocations

Avec 300 membres dans l'Yonne, les Scouts et Guides de France se maintiennent dans le département, et sont même en légère augmentation. "Le vrai problème pour nous, c'est le manque de chefs, des jeunes âgés de 18 à 25 ans", explique Alice, la responsable du groupe d'Auxerre. Ces chefs sont chargés d'encadrer les unités de jeunes.

Les Scouts et Guides de France sont présents à Auxerre, Sens et Tonnerre. Pour le groupe d'Auxerre, vous pouvez contacter Alice Barthélemy, au 06.15.46.89.64.