Dans l'Yonne, les spectateurs reprennent le chemin des salles de cinéma

Le cinéma reprend du poil de la bête en France. Après une année 2022 en berne, notamment à cause des restrictions sanitaires, les salles obscures retrouvent des couleurs. Depuis le début de l'année, elles font le plein de spectateurs. Au mois de juillet, la fréquentation atteint 18,38 millions d'entrées, soit une hausse de 33,3 % par rapport à l'année dernière, selon le Centre national du cinéma et de l'image animée. Une tendance qui se confirme également dans l'Yonne, notamment au cinéma CGR d'Auxerre, où les spectateurs sont de retour.

L'inflation ne décourage pas les spectateurs

Preuve en est : devant le cinéma, une longue file d'attente s'étend jusque sur le trottoir. "Bonjour, deux places pour Grand Turismo s'il* vous plaît"*, demande une maman au guichet. Une fois les billets en main, Julie et son fils s'arrêtent au stand de confiserie pour acheter quelques popcorn. Entre les friandises et la place à 10,7 euros en plein tarif, la sortie en famille n'est pas donnée.

"Il faut bien se faire plaisir de temps en temps, relativise Julie. On va moins au cinéma mais on y va quand même, ça fait du bien et ça permet de s'aérer". Et ce n'est pas son fils, Noah, 12 ans, qui va s'en plaindre, aller au cinéma est l'un de ses passe-temps favoris. "J'aime tout, la grande salle, le grand écran et les popcorn, ça me fait penser à autre chose, ça me fait oublier l'école et les devoirs", raconte le garçon.

Le mauvais temps fait le bonheur des cinémas

Depuis le début de l'année, le cinéma CGR d'Auxerre se porte bien. Sa fréquentation est en hausse de 25 % par rapport à l'été dernier. "Pour certaines séances, on sent que les gens sont assez nombreux, on a de longues files d'attente, on essaie de faire au mieux pour ne pas trop les faire attendre", confirme Katerine Radosavljevic, la directrice du cinéma.

Une bonne reprise qui s'explique notamment par la météo pluvieuse cet été. "Le mauvais temps fait du bien aux cinémas, on est dans un local fermé, dès qu'il pleut, les gens se réfugient à l'intérieur", précise-t-elle. Les spectateurs sont également de retour grâce à des films porteurs à l'affiche, comme Oppenheimer et Barbie, qui dépasse déjà le milliard de dollars de recettes au box-office mondial.