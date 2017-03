Dans l'Yonne, plusieurs manifestations à l'occasion du cinquantenaire de la mort de Marie Noël

Marie Noël, de son vrai nom Marie Rouget, dite « La fauvette d'Auxerre » est une poétesse et écrivaine française, née le 16 février 1883 à Auxerre. Elle y meurt le 23 décembre 1967 et laisse de nombreux écrits notamment des poèmes

La médiathèque de Joigny propose du 4 mars au 15 avril une exposition sur la "demoiselle d'Auxerre ":

Dans l’Yonne, cette femme discrète a marqué tous ceux qui ont eu la chance de la rencontrer. C'est le cas par exemple de Micheline Guilpain-Giraud. Cette ancienne professeure de lettres de 67 ans, se souvient encore avec émotion de sa rencontre avec Marie Noël alors qu'elle était âgée de 13 ans. « J’étais élève à Joigny et notre professeur de français nous avait fait étudier un poème de Marie Noël. Nous avions beaucoup aimé et nous lui avions écrit. Marie Noël nous a alors invités chez elle. Je me souviens très bien de l’intérieur, j’ai le souvenir d’une pièce assez sombre. Marie Noël était déjà presque aveugle. C’était un petit bout de femme, emmitouflée dans ses châles et pour me parler, elle a pris mes mains dans les siennes, je n’ai jamais oublié le contact de ses deux mains. C’est un souvenir très profond, très marquant qui a sans doute déterminé ma carrière littéraire puisque j’ai été professeure de lettres alors que j’étais meilleure en maths »

Ma rencontre avec Marie Noël a déterminé ma carrière littéraire

Devenue professeure de lettres, Micheline Guilpain-Giraud étudie chaque année avec ses élèves un poème de Marie Noël et notamment celui où la poétesse évoquait Diges où elle passait ses vacances.

Marie Noël, Chanson Quand il est entré dans mon logis clos, J’ourlais un drap lourd près de la fenêtre, L’hiver dans les doigts, l’ombre sur le dos… Sais-je depuis quand j’étais là sans être ? Et je cousais, je cousais, je cousais… -Mon cœur, qu’est-ce que tu faisais ? Il m’a demandé des outils à nous. Mes pieds ont couru, si vifs, dans la salle, Qu’ils semblaient, -si gais, si légers, si doux,- Deux petits oiseaux caressant la dalle De-ci, de-là, j’allais, j’allais, j’allais… -mon cœur, qu’est-ce que tu voulais ?

Marie Noël, comme sa voisine de Puisaye Colette, de cinq ans son ainée, reste une figure marquante de la littérature. Aragon, Montherlant et même le Général de Gaulle étaient de fervents admirateurs. Le Général de gaulle est venu spécialement à Auxerre pour la rencontrer. Elle raconte cette rencontre dans cette archive de l' INA :

C'est aujourd'hui la Société des Sciences Historiques et Naturelles de l'Yonne qui gère et étudie l'œuvre de Marie Noël à travers de nombreuses publications.