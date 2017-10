Dans l’Yonne, on se souvient de Jean Rochefort "cet immense monsieur"

L’acteur est mort dans la nuit de dimanche à lundi, à 87 ans. Dans l’Yonne, l’acteur Michel Crémadès se souvient de sa rencontre avec un grand artiste, alors que dans les rues d’Auxerre, les passants sont émus.

Avec ses moustaches, son humour "pince sans rire" et sa personnalité pétillante, Jean Rochefort a été l'un des comédiens les plus populaires du cinéma français. Il apparaît dans près de 150 films et téléfilms. Il a joué dans des comédies populaires et dans des films d’auteur. On citera, pèle mêle : Un Éléphant ça trompe énormément d’Yves Robert, Tandem de Patrice Leconte, Que la fête commence, de Bertrand Tavernier ou encore Le Crabe Tambour de Pierre Schoendoerffer.

Avec lui, il fallait bien connaitre le texte et il fallait être précis. C’était au millimètre. (Michel Crémades, comédien)

L'acteur icaunais Michel Crémadès a joué avec Jean Rochefort en 2003, dans le téléfilm Saint Germain ou la négociation. Et cette rencontre l'a marqué : "J’avoue que quand je suis arrivé sur le plateau de tournage, j’étais évidemment un peu ému, voire très ému de rencontrer un tel bonhomme".

Michel Crémadès a joué avec Jean Rochefort dans le téléfilm "Saint Germain ou la négociation", en 2003. © Maxppp -

"C'était un acteur hyper concentré" - Michel Crémadès Copier

L’acteur sénonais se souvient d’un homme souriant, très à l’écoute, rieur et en même temps avec, parfois, "un regard de serial-killer quand on commençait à tourner". C’était un acteur hyper concentré, au moteur/action, d’un seul coup, ce n’était plus Jean Rochefort, c’était le personnage. Avec lui, il fallait bien connaitre le texte et il fallait être précis. C’était au millimètre et en tant que comédien, on apprend beaucoup quand on se frotte à ce genre d’acteurs", poursuit Michel Crémadès.

Un acteur culte avec une prestance, un côté anglais. Il était incroyable (un auxerrois)

Jean Rochefort a reçu trois Césars dont un César d'honneur, en 1999, pour l'ensemble de sa carrière. Et dans les rues d'Auxerre, on lui rend hommage aussi : "C’était un très grand acteur, qui savait tout jouer : le comique, le dramatique, le théâtre", assure cette dame.

"Un grand monsieur" - témoignages d'auxerrois Copier

"C’était un immense monsieur, un grand acteur très simple, très humble, je suis vraiment très attristé", ajoute ce monsieur. Un peu plus loin, cet autre passant se souvient, lui, "d’un acteur culte avec une prestance, un côté anglais". Il se souvient aussi du film Blanche, de Bernie Bonvoisin, en 2001 : "Je le revois dans le rôle du cardinal, avec son chapeau sur le côté façon cow-boy ! Il était incroyable".