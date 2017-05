La grande brocante de Nantes se tient jusqu'à dimanche place Viarme. 160 professionnels y ont dressé leurs stands. Des brocanteurs et des antiquaires, aux anecdotes sympathiques.

Avec un brocanteur on ne parle pas argent. Essayer de lui demander combien il gagne par mois : mission impossible. Il n'est pas non plus recommandé d'évoquer l'oiseau à longue queue qui fait la roue.

Dans la brocante, le paon porte malheur. On ne sait pas pourquoi, mais dès qu'un paon est représenté, dans une gravure, un tableau, une peinture qu'il fasse la roue ou pas, il ne faut pas y toucher, ça porte malheur" - Laurent, antiquaire

Il y a peut-être une explication à cette crainte irrationnelle : selon une ancienne superstition (invérifiable), la queue du paon a le mauvais œil à cause des taches rondes que l’on voit sur ses plumes et qui représentent l’œil du diable.

C'est comme les lapins pour les marins" - Serge, brocanteur

En fait, à chaque métier sa superstition.

C'est comme dans le théâtre, on ne porte pas un costume vert, on n'offre pas d'oeillets" - Michel, spécialisé dans les meubles du 18ème siècle

Métier passion

Avec un brocanteur, il peut être agréable de s'attabler autour d'un bon verre, tandis que la pluie martèle la toile tendue au-dessus de votre tête. L'homme se dévoile peu à peu et livre ses anecdotes.

23 ans que Serge Guichoux fait de la brocante : "de la brocante généraliste, j'achète des meubles, des objets, des cadres, des pendules, un peu de tout". Alors oui, il lui arrive de passer la nuit dans son camion.

Quand vous allez faire des foires au loin sans hôtel à proximité, oui, on dort dans le camion

Et oui encore il arrive à Serge de se retrouver avec des toiles d'araignée plein les cheveux lorsqu'il vide une maison. Et même que :

Ça m'est arrivé de pelleter du charbon pour vider une cave. Parce qu'il faut vider la maison. Si dans le contrat je récupère plein de meubles intéressanst et qu'en même temps ça rend service, qu'il faut que ce soit vide, oui !

Mais il fait ce métier parce que ça lui plait.

Ça oblige à s'intéresser à plein de domaines auxquels on n'aurait pas penser s'intéresser : jouets, pièces de monnaies anciennes, laiton, cuivre... tout ce quel'homme a pu créer depuis plusieurs siècles, à un moment ça passe entre les mains d'un brocanteur

Serge Guichoux fait toutes les grandes brocantes de Nantes, on le trouve aussi place Viarme tous les samedis pour la brocante hebdomadaire.