Dans la Drôme des collines, un appel aux dons pour rénover le prieuré de Manthes

Dans le Nord de la Drôme, les Amis du prieuré de Manthes lancent un appel aux dons. Ils veulent rénover le monument, où l'on trouve encore des éléments des XVe, XVIe et XVIIe siècles.

Manthes, France

Dans la Drôme des Collines, le prieuré de Manthes va être rénové. Les Amis du prieuré, association qui gère le site depuis 35 ans, lance une souscription, parrainée par la Fondation du patrimoine.

Le bâtiment actuel, inscrit aux Monuments historiques, date du XVe-XVIe siècle mais il a été construit au XIe siècle par des moines de l'abbaye de Cluny. Aujourd'hui, il reste des peintures murales et des planchers d'époque dedans. L'association veut mettre en valeur ce patrimoine.

Pour un coût d'environ 560 000 euros, la toiture va être rénovée, des salles au rez-de-chaussée seront aménagées. Dans la tour sud, un nouvel escalier va être construit. Il servira à la fois d'issue de secours et de sortie pour le public.

"Les gros postes de dépenses permettront, par la couverture, de protéger de toutes entrées d'eau le bâtiment et donc d'assurer sa conservation, explique Thomas Joulie, architecte de la rénovation. Le réaménagement des salles du rez-de-chaussé rendra le monument beaucoup plus accessible au public."

40 000 euros à récolter

Le budget des travaux est trop important à supporter pour l'association. Les collectivités locales vont donc investir dans le projet : 124 000 € viendront du conseil départemental de la Drôme, environ 100 000 € de la Région, 84 000 € de la communauté de communes Porte de DromArdèche et 20 000 € de la commune de Manthes.

L'État va également apporté 156 400 €. L'évêché, propriétaire des lieux, s'est engagé à donner 5000 euros. Enfin plusieurs associations de sauvegarde du patrimoine donneront 8000 €. Malgré tous ces financements, le budget n'est pas bouclé.

L’association lance donc une souscription parrainée par la Fondation du patrimoine. L'objectif est de récolter 40 000 € auprès des particuliers et entreprises. "Non seulement, [ces donateurs] feront une bonne action. Mais en même temps, c'est une bonne idée, argumente Sylvaine Boige-Faure, présidente des Amis du prieuré. Ils vont pouvoir défiscaliser leur don. Il vaut mieux mettre de l'argent là plutôt que de le donner directement aux impôts. Ici, on en verra les fruits."

Pour donner, rendez-vous directement sur le site de la Fondation du patrimoine. Les travaux devraient commencer d'ici 2020 le temps que le financement soit bouclé et le feu vert donné par les services de l'État.