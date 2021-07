Dans la Drôme, la randonnée a la côte cet été

Le phénomène observé l'an dernier après le premier confinement se confirme cet été : de plus en plus de Français optent pour les sports de plein air, dont la randonnée. Dans la Drôme aussi, les sentiers de marche ont du succès selon le comité départemental de randonnée pédestre.

A l'abri du soleil, sous les arbres, Christine et ses deux amies marchent d'un bon pas ce matin de juillet, au parc du Lorient, dans la commune drômoise de Montéléger. "Cela nous permet de nous tenir en forme", déclare Hélène, avec dynamisme. La retraitée de 75 ans confie être "addicte à la randonnée" et a besoin de marcher au moins une journée par semaine, entre 16 et 20 kilomètres. Ce que Baptiste recherche, lui, c'est le dépassement de soi. Il note que dans son entourage, ils s'y sont tous mis -ou presque.

Hausse des ventes de matériel de randonnée

C'est aussi ce qu'observe Philippe Poirier, accompagnateur en moyenne montagne et membre du comité départemental de randonnée pédestre, dans la Drôme. Les sentiers de randonnée sont beaucoup plus fréquentés cet été, et les demandes d'itinéraires dans les offices de tourisme sont en hausse. Autre indice : les topoguides, qui se vendent comme des petits pains. "Cette année, le dernier qui est sorti, celui sur la Drôme provençale à pied a été tiré à 4.000 exemplaires. Il est déjà à 2.000 exemplaires vendus." C'est deux fois plus que d'habitude. Dans les magasins spécialisés, comme Décathlon, les ventes de chaussures de marche enregistrent une hausse de 15% au niveau national.

Comment expliquer ce phénomène ? Philippe Poirier avance deux raisons : l'accessibilité de la randonnée, qui est un sport économique, et le confinement qui a insufflé une envie de liberté. Mais le revers de la médaille, c'est la surfréquentation de certains espaces naturels, comme les gorges de Toulourenc dans la Drôme. L'accès au site est désormais limité.