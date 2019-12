"Dans la famille Kidirige, je demande le Vieux-Château" : un jeu de 7 familles créé sur le patrimoine de Laval

42 cartes pour découvrir le patrimoine et les personnalités célèbres de Laval : le service patrimoine de la ville vient d'éditer un jeu de 7 familles. Il est en vente depuis vendredi 13 pour 5 €.

Kidirige, Mamaison, Onpri, Aleau, Tanlibre, Céki et Getisse : voilà les 7 familles choisies par le service patrimoine de la ville de Laval pour retracer mille ans d'histoire et d'architecture. Le jeu de cartes, édité à 1000 exemplaires, est en vente depuis vendredi 13 décembre au Vieux-Château, à l’office de tourisme et aux Bains-Douches au prix de 5 €.

Amélie De Sercey-Granger, médiatrice du patrimoine Copier

Chaque carte représente un monument ou un personnage. La famille Kidirige regroupe par exemple les lieux de pouvoir : le père est l'hôtel de ville, le grand-père le Château... La famille Aleau évoque la rivière, la famille Getisse retrace l'histoire du tissage à Laval, et la famille Céki par exemple met à l'honneur les Lavallois célèbres. "Chaque carte est complétée, en plus de l'illustration, par quelques phrases explicatives sur l'histoire ou l'architecture du monument ou sur la biographie du personnage" explique Amélie De Sercey-Granger, médiatrice du patrimoine.

Une illustratrice lavalloise

Les illustrations sur les cartes, en aquarelle, ont été réalisées par Suzon. Cette jeune artiste habite Laval depuis cinq ans. Elle pensait bien connaître sa ville mais elle avoue avoir appris beaucoup de choses en participant au projet : "J'ai appris que les tisserands avaient une place énorme à Laval. Parmi les personnages emblématiques, je ne connaissais pas Madame Gerbault, infirmière résistante pendant la guerre, ou Jane Guyon, une femme qui savait tout faire, pilote avant l'heure et scientifique, qui a dirigé le Musée des Sciences."

Suzon, l'illustratrice Copier

L'an prochain, Suzon va de nouveau travailler avec le service patrimoine de Laval, sur un nouveau jeu, dédié aux adultes cette fois. Ce sera le "Défi Frise" : les participants devront classer chronologiquement différents bâtiments emblématiques de la ville.