Dans la Manche, des centres de loisirs recherchent désespérément des animateurs diplômés pour l'été

C'est un peu la panique dans les centres de loisirs de la Manche en ce début de juin, à quasiment un mois des vacances d'été. Ils n'arrivent pas à recruter d'animateurs et plus exactement, du personnel diplômé alors que la loi les oblige à respecter un quota d'animateurs qualifiés et non-qualifiés. Les conséquences risquent d'être pour les familles car s'il manque des animateurs, soit il faut annuler des séjours, soit il faut limiter le nombre d'enfants accueillis.

C'est le cas du centre de loisirs de Surtainville, près des Pieux qui est en pleine recherche. Il manque encore deux animateurs diplômés pour cet été. La directrice du centre, Florence Garcia doit absolument les trouver si elle veut accueillir, comme prévu, une soixantaine d'enfants.

Est-ce qu'on annule des séjours ou est-ce qu'on ferme des places ?

"C'est compliqué depuis deux ans à cause du Covid. Des formations BAFA ont été décalées, reportées et donc, des jeunes n'ont pas pu se former et passer le diplôme permettant d'accéder ensuite à ces postes-là", explique-t-elle.

Elle se donne jusqu'à fin juin pour terminer son recrutement et après, il faudra trancher. "Est-ce qu'on annule les mini-séjours qu'on fait et donc, on ne propose pas cette diversité de découvrir autre chose qu'un centre de loisirs ou est-ce qu'on décide de fermer des places sur le centre de loisirs ? Cela va être un choix réel", reconnait Florence Garcia.

A Flamanville, Canton Jeunes propose des solutions de logement, le remboursement des frais kilométriques et une meilleure rémunération. © Radio France - Aurore Richard

Pourtant, ce centre fait des efforts pour attirer les animateurs diplômés, à l'image de ce que fait aussi celui de Flamanville. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis de trouver les deux animateurs supplémentaires dont elle a besoin pour l'été mais non sans mal.

La rémunération moyenne : 40 euros pour une journée de dix heures

La direction s'organise pour éviter de trop gros horaires, elle travaille avec la mairie pour proposer des logements et elle peut aussi rembourser les frais kilométriques pour les animateurs qui font du covoiturage. "Sur la question de la rémunération, la base, c'est entre 30 et 40 euros par jour mais nous, on propose 50 euros la journée", ajoute Aurore Prioux, la directrice de l'association et du centre de loisirs Canton Jeunes à Flamanville.

Si vous avez un diplôme pour être animateur, n'hésitez pas à vous lancer et si vous n'avez pas encore de diplôme, les centres de loisirs, les communes et l'Etat peuvent vous aider à financer votre BAFA qui peut quand même coûter jusqu'à 1.000 euros.