Dans la Manche, les vacanciers sur le chemin du bonheur grâce aux circuits de randonnées

L'une des activités les plus prisées des touristes chez nous, dans la Manche, pendant ces vacances de Pâques, ce sont les randonnées. Il y a plus de 7.000 kilomètres de circuits, de chemins balisés et de sentiers, comme celui des Douaniers qui passe par Landemer.

La Manche compte plus de 7.000 kilomètres de sentiers qui font le bonheur en ce moment des touristes en vacances de Pâques chez nous. Les randonneurs, plus ou moins aguerris, étaient nombreux vendredi 22 avril sur le GR 223, le sentier des Douaniers qui va de la baie des Veys à l'est jusqu'à celle de Denneville à l'ouest.

Une famille poitevine rejoint par exemple sa voiture garée à Landemer après une randonnée depuis la baie de Quervière. "Ça s'est plutôt bien passé. C'est la première fois que je fais une randonnée sans me plaindre", reconnaît Solène, 12 ans.

Le GR 223 va de la baie des Veys à l'est à celle de Denneville à l'ouest. © Radio France - Aurore Richard

Sa maman, Claire a une explication : "C'est l'effet de la mer. C'est beau, on voit l'océan à côté. Nous n'avons pas l'habitude de voir ça par chez nous". Au-delà du paysage, cette petite famille a choisi cette activité randonnée pour des raisons financières, parce qu'elle est gratuite.

C'est la première fois que je fais une randonnée sans me plaindre

Ces randonnées sont aussi prisées des Manchois qui profitent des vacances pour redécouvrir le territoire, à l'image de Caroline et de son amie qui s'apprêtent à marcher jusqu'à Omonville-la-Rogue.

A vélo ou à pied, les randonneurs sont nombreux à faire une pause à Landemer. © Radio France - Aurore Richard

"On prévoit de faire ces 15 kilomètres en trois heures, c'est notre objectif. Il fait beau, la mer est dégagée, c'est le bonheur. Et après l'effort, il y a le réconfort et comme mon amie est une grande pâtissière, ça devrait le faire", s'amuse cette randonneuse manchoise.

