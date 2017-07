Dans la parade du Festival OFF d'Avignon, les troupes rivalisent d'ingéniosité

Il y avait foule comme tous les ans jeudi pour le prologue du Festival OFF d'Avignon : Des centaines de compagnies ont défilé pour tenter de convaincre les badauds d'aller voir leur spectacle, à partir de ce vendredi.

Une fanfare pour ouvrir la parade du Festival OFF d'Avignon, des comédiens costumés, des goodies (ballons de baudruche, tatouages éphémères), mais aussi un dromadaire ! Voilà ce qu'a vu la foule jeudi après-midi, à quelques heures de l'ouverture officielle des théâtres.

Quelque 1.480 spectacles au programme pour cette édition 2017. Et les troupes rivalisent d'imagination pour se faire remarquer.

"On aimerait qu'Avignon ce soit au moins six mois comme ça." - Une spectatrice

Au final, la parade, c'est comme une représentation théâtrale. Il y a ceux qui ont aimé le spectacle : "Les compagnies ont fait un effort, les costumes, la musique..."

Il y a aussi ceux qui font la fine bouche : "On est un peut déçu quand même, c'est vraiment le foutoir... Mais c'est la joie, c'est bien ! On aimerait qu'Avignon ce soit au moins six mois comme ça, ça serait parfait !"

Et puis il y en a pour qui parade signifie travail supplémentaire. Pour Quentin, agent d'entretien : "Il faut tout nettoyer derrière, c'est pas facile avec la chaleur !"