Dans la peau d'un journaliste radio avec France Bleu Orléans

C'était une première sur Rentrée en Fête, ce dimanche à Orléans : des ateliers ouverts à tous pour se glisser, le temps d'un journal, dans la peau d'un présentateur radio. Une dizaine de participants, petits et grands, ont goûté à la magie du micro.

Pour marquer son retour sur Rentrée en Fête, le rendez-vous des associations d'Orléans ce dimanche 10 septembre, France Bleu Orléans avait décidé d'unir ses efforts à ceux de l'association C'est Comme à la Radio, pour proposer une animation inédite à ses auditeurs. Un atelier "Fais ton journal" pour se glisser l'espace de quelques minutes dans la peau d'un journaliste, un reporter, ou un présentateur météo. Installés dans le studio de France Bleu Orléans, encadrés par les professionnels de l'association C'est Comme à la Radio, engagée dans l'éducation aux médias, Cyrielle, Milla, Jean-Eudes et Samii se sont emparés du micro pour une expérience forcément inoubliable.

Le journal de Cyrielle, Sarah, Mathieu, Alexis et Elona

Bonjour Bérénice, tu es journaliste à France 3, est-ce un métier difficile ?

La radio, ça s'écrit et ça se dit...

Première leçon : à la radio, il n'y a pas autant de place pour l'improvisation qu'on pourrait l'imaginer. C'est l'expérience que font Prévy, Mathieu, Alexandre et les autres. Donner les infos et même la météo du jour, c'est d'abord lire, comprendre, choisir, puis écrire. Et tout cela en moins d'une demi-heure, car il faut être au rendez-vous pour l'enregistrement avec Marthe derrière la console.

Samii, le présentateur du journal © Radio France - Anne Oger

Le journal présenté par Samii entouré de Matthieu, Florent et Guéna pour la météo

Le journal de 14h20 présenté par Samii, 7 ans Copier

Au menu : tennis et leçons de guitare

Matthieu le journaliste chargé des infos du jour © Radio France - Anne Oger

Guéna le présentateur météo © Radio France - Anne Oger

Fabriquer un journal radio, un travail d'équipe

Deuxième leçon : un journal radio, c'est toute une équipe. Un présentateur, un journaliste pour les infos, un reporter pour rendre compte et mettre en valeur les invités, et un animateur chargé de la météo du jour. Autour de Jean-Eudes il y a Prévy, Edwige et Héloïse.

Jean-Eudes le présentateur © Radio France - Anne Oger

Le journal de 15h30 avec Jean-Eudes Copier