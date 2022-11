Dans la Vienne, l'aventurier Maxime Berthon enseigne la survie aux jeunes poitevins

C'est une sacré expérience : 9 jeunes de 11 à 14 ans ont découvert les bases de la survie avec l'instructeur et ancien candidat de l'émission Koh-Lanta Maxime Berthon. Dans sa parcelle de forêt à Jaunay-Marigny, l'aventurier leur a appris à faire du feu, construire un abri ou trouver à manger. En leur expliquant les grands principes, comme la règle de 3 de la survie : 3 secondes d'inattention, 3 minutes sans respirer, 3 heures face aux éléments (pluie, vent, chaleur, etc.) ou encore 3 jours sans boire et 3 semaines sans manger peuvent être fatales.

Le danger est partout s'il n'y a pas la connaissance. Dès l'instant qu'on a cette connaissance des choses, qu'on est appliqué, qu'on garde son calme, qu'on arrive à ne pas être stressé et prendre les mauvaises décisions, il n'y a de danger nulle part" - Maxime Berthon

L'activité organisée par l'espace Pierre Mendès France dans le cadre du plan "Vacances pour toutes et tous" de la ville de Poitiers a beaucoup plu aux adolescents inscrits, qui se sont sentis aventuriers dans l'âme le temps d'une journée. Et aussi un peu impressionnés par leur instructeur du jour : "Maxime je l'ai vu à Koh-Lanta, et je pensais que ça pouvait être une super expérience. Je vais souvent dans la forêt mais je ne connais pas grand-chose à la survie. Aujourd'hui on a fait toute une promenade, on a découvert plein de choses, c'était génial !", rapporte une jeune. Un apprentissage qui se fait aussi par le respect de l'environnement ajoute Maxime Berthon, puisque les enfants ont dû faire attention à ne laisser aucun déchet derrière eux, et ne rien emporter de la forêt.