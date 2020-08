Dans la Vienne, le château de Montreuil-Bonnin a besoin de 15.000 euros de dons pour restaurer son donjon

Plus que sept jours pour aider à restaurer le château de Montreuil-Bonnin. Depuis la mi-juillet, la propriétaire de l'édifice participe au "challenge Château" lancé par Dartagnans, l'association de sauvegarde du Patrimoine en France. Elle a besoin de 15.000 euros pour restaurer le donjon.

Il ne reste plus qu'une semaine pour donner un coup de pouce au patrimoine poitevin ! Depuis le 15 juillet, la propriétaire du Château de Montreuil-Bonnin participe au "challenge château", initié par Dartagnans, l'association de sauvegarde du Patrimoine en France.

Financement via une plateforme en ligne

"Challenge Château", c'est une vaste campagne de financement en ligne qui permet de soutenir la restauration de différents édifices patrimoniaux en France. Celui de Montreuil Bonnin a besoin de 15.000 euros pourrefaire la toiture et le plancher du donjon. A l'heure qu'il est, le projet n'a récolté que 7.500 euros de dons. Mais il ne reste qu'une petite semaine pour en collecter tout autant. Le donjon perd des pierres. Il faut donc le sécuriser, le mettre hors d'eau, hors d'air. Il s'agira également de restaurer un chemin de ronde en partie sommitale. A l'intérieur au premier étage, il y aura une salle d'exposition sur le rôle militaire et économique qu'a joué le château à l'époque médiévale.

"C'est ici qu'on frappait la monnaie au Moyen-Age"

Isabelle Dupont, la propriétaire-gérante espère également ouvrir une chambre d'hôte au deuxième étage "parce-que c'est quand même _assez mythique de dormir dans un donjon_". Si elle récolte assez d'argent pour réaliser cette phase de travaux, la gérante espère ouvrir cet espace au public dès 2021. Avant d'engager une deuxième phase de travaux à gros budget là-encore.

Un don = une contre-partie

La propriétaire en appelle donc aux amoureux des vieilles pierres. Son château en vaut la peine, non seulement il compte dans l'histoire du Poitou mais il y a aussi l'argument financier : Non seulement les dons sont défiscalisables mais ils donnent lieu également à des contre-parties : cela va de la carte postale du château, à une invitation au banquet médiéval en passant par la visite guidée privée ou à l'invitation aux journées du patrimoine. Tout dépend du montant du don. Pour soutenir les travaux de restauration du château de Montreuil-Bonnin, il suffit de se rendre sur la plateforme en ligne, et le faire avant le 15 août 2020.