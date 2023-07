Dans le Cantal, la station du Lioran se dote d'une tyrolienne géante

Vélos, randos, trails et désormais le "Lioran express". Depuis le 8 juillet la station de moyenne montagne du Cantal est équipée d'une tyrolienne géante de 1257m. Installée à l'arrivée du télésiège du Baguet elle permet, seul ou en duo, de descendre à une vitesse comprise entre 75 et 80 km/h.

" C'est un élément de diversification pour la station explique Hervé Pounau, directeur de la SAEM du Super Lioran. De mauvaises saisons pendant l'hiver nous ont pousser à complèter l'activité avec cette tyrolienne qui fonctionnera l'été comme l'hiver. Nous n'arriverons pas à équilibrer l'hiver et l'été mais un ratio 80/20 est l'objectif que l'on souhaite atteindre. Actuellement l'activité hivernale représente 95% ".

"Une vrai sensation de vitesse"

Construite par la société Aérofun, la tyrolienne du Lioran offre de vraies sensations de vitesse promet Philippe Voirin le gérant : "C'est une tyrolienne qui a la particularité d'être relativement proche du sol, elle longe les sapins et puis on est parallèle au télésiège donc on a la différence avec ceux qui montent ce qui renforce la sensation de vitesse".

