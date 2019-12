Dans le Cher, un escape game dans un château attire près de 850 personnes !

Culan, France

Avis aux amateurs de grands frissons ! Le château de Culan dans le Cher organise ce samedi soir un Escape Game sur le thème de l'horreur. L'Escape Game, vous savez, c'est ce jeu qui plonge les participants dans une aventure en immersion au cours de laquelle ils vont devoir collaborer pour pouvoir s'échapper d'un lieu. En l’occurrence ici, il faudra s'échapper du château de Culan.

Un château cerné par des monstres ! L’événement est d'ores et déjà une réussite puisqu'il affiche complet avec près de 850 personnes inscrites. Environ la moitié des inscrits sont originaires du Cher. Le reste des participants est issu de l'Indre et de l'Allier. Pour l'occasion, "la cours du château a été transformé en un cimetière géant" explique Edouard Marquis, l'un des propriétaires du Château de Culan. "Concrètement les participants vont entrer dans le château une fois la nuit tombée et ils auront six minutes dans chaque salle pour trouver un maximum de clés afin de s'échapper et ceux qui échouent seront enterrés dans la cours" prévient, menaçant, Edouard Marquis.

Ce jeu, c'est aussi une manière "de visiter le château autrement" explique le propriétaire des lieux qui espère ainsi attirer une "clientèle plus jeune, des visiteurs qui ne seraient pas forcément venus pour une visite classique. L'idée c'est qu'il se souviennent du château de Culan comme un endroit où ils ont vécu une expérience un peu originale".