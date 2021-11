Dans "Le Classico organisé", Jul réconcilie Marseille et Paris avec 157 rappeurs des deux villes

Après le succès de "13 Organisé", compilation de 50 grand noms du rap marseillais, l'artiste Jul, né dans le 12e arrondissement de Marseille, voit encore plus grand ce jeudi 4 novembre avec la sortie à minuit du "Classico Organisé" : 157 rappeurs de Marseille et de Paris réunis sur 30 titres.

Un premier morceau a été dévoilé, le soir du vrai "classique" de Ligue 1 il y a deux semaines : La Loi de la Calle, avec entre autres Niro, Kofs, Jul et Lacrim.

Impossible de citer tous les artistes invités, mais on retient notamment côté marseillais, SCH, Soprano, Alonzo, Kofs, Le Rat Luciano, Stone Black, et côté parisien, KobaLaD, Gims, Lacrim, Mister You, Niro, DA Uzi. "Le projet s'est fait en deux mois pile. Le but c'est l'union" a confié Jul au média en ligne Brut. Il veut d'ailleurs s'assurer que les 157 artistes du disque touchent tous la même somme.

La liste des 30 titres de l'album avec les artistes participants est à retrouver sur la chaîne YouTube de l'artiste.