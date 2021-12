Dans le Grand Est, les jeunes de 15 à 17 ans auront aussi accès au pass culture

Dès le 1er janvier, les plus de 200 000 jeunes de 15 à 17 ans du Grand Est auront également accès au pass culture avec une dotation de 20 à 30€ par an. Le pass culture était depuis mai 2021 accessible uniquement à ceux de 18 ans, qui eux reçoivent 300€ par an.

Lancé en mai dernier dans tout le pays, après plusieurs mois d'expérimentation notamment dans le Bas-Rhin, le pass culture sera étendu aux jeunes de 15 à 17 ans dès le 1er janvier, il suffira d'en faire la demande. Dans le Grand Est, plus de 200 000 jeunes sont concernés.

Jusqu'à présent, il permettait aux jeunes de 18 ans de bénéficier de 300€ par an pour acheter, à travers une application mobile, des biens culturels ou pour aller au cinéma. Dans le Grand Est, 70 000 jeunes se sont inscrits cette année. Cet élargissement aux 15-17 ans prévoit une dotation de 20€ à 15 ans et de 30€ à 16 et 17 ans, des subventions seront également attribuées aux établissements scolaires.

Sébastien Cavalier, président du pass culture explique cet élargissement par une volonté de sensibiliser le plus tôt possible les adolescents à la culture : "l'objectif du pass culture, c'est de donner aux jeunes l'envie d'être curieux et la possibilité d'explorer de nouveaux univers afin qu'ils puissent diversifier leurs pratiques. C'est pour cela que le temps long est important."

Une fois inscrits, les bénéficiaires du pass culture accèdent à leur dotation grâce à une application mobile. Ils peuvent ensuite accéder aux différents services proposés. C'est le cas par exemple de certaines plateformes vidéo et musicale, pas les plus populaires mais une offre suffisante pour attirer le jeune public selon Sébastien Cavalier : "c'est important qu'elles soient là, sinon c'est probable qu'un certain nombre de jeunes n'auraient pas voulu de ce pass."

Une sorte de produit d'appel, pour "leur montrer ensuite que l'horizon de la culture est beaucoup plus lointain avec de nombreuses offres à découvrir" précise Sébastien Cavalier.