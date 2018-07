Bonny-sur-Loire, France

Le tour de France 2018 s'est élancé ce samedi, et si l'itinéraire ne passe pas par le Loiret, le département accueille tout de même un événement cycliste ! Un événement presque aussi sportif, mais un peu plus littéraire. C'est la toute première édition de la Bibliocyclette. Un concept unique en France : des vélos-cargos chargés de livres qui descendent la Loire jusqu'au vendredi 13 juillet, pour promouvoir la lecture.

Ces triporteurs se sont élancés ce dimanche matin de Bonny-sur-Loire (à la limite avec la Nièvre) et vont suivre le parcours de la Loire à Vélo, avant de rejoindre Orléans à la fin de la semaine.

L'itinéraire de la Bibliocyclette

C'est un projet lancé par le Département du Loiret, dans le cadre du premier schéma de la lecture publique (un plan lancé en décembre 2017).

Des kilos de livres et des animations

Les vélos utilisés sont un peu spéciaux : ils ont à l'avant un énorme coffre. Chacun contient environ trente kilogrammes de livres en tous genres : romans, albums, ouvrages jeunesses, bandes dessinées... La plupart des œuvres sont à consulter sur place, mais quelques-uns sont offerts et peuvent être ramenés à la maison. Guillaume Rabreau est bibliothécaire à Orléans la Source, et chargé de projet : "Après la lecture, chacun décide s'il veut garder ou non le livre. Vous pouvez par exemple le remettre dans une boîte à livres, le donner à un ami, ou le laisser sur un banc public. L'idée c'est de réduire la distance entre la culture et le grand public."

Un grand coffre qui regorge de livres... les trois vélos-cargos ont coûté 11 000€ au total. © Radio France - Cyrille Ardaud

Et il n'est pas forcément nécessaire d'être un mordu de lecture pour apprécier la Bibliocyclette. Des animations et des jeux sont également proposés à chaque étape. Par exemple, une activité Carnets de voyage. Maria, une habitante de Bonny-sur-Loire est très concentrée sur son oeuvre : "C'est un collage de photos, de tissus, avec des dessins pour illustrer la Bibliocyclette. On replonge en enfance !" Parmi les autres activités : des siestes littéraires, des jeux, des expositions, des contes...

Une quinzaine d'étapes

Pour cette première étape, la Bibliocyclette va s'arrêter dans une quinzaine de villes. Et entre chaque étape, il faut donc pédaler ! Neuf personnes vont se relayer. Ce sont principalement des salariés des médiathèques du Loiret.

Murielle Rouzet, chargée du site internet de la médiathèque et Laurence Bellais, vice-présidente du Conseil Départemental du Loiret devraient toutes les deux donner de leur énergie. Pour la première "Pour ma part, je pratique régulièrement le vélo. J'ai déjà fait la Loire à Vélo en famille." en revanche pour la seconde : "Je ne me suis pas du tout entraînée ! Mais je vous rappelle que les vélos ont une petite assistance électrique !"

"Je vais étudier la carte, le trajet à l'air long !"

Pour les plus sportifs, il est aussi possible de prendre son vélo et d'accompagner la Bibliocyclette sur une ou plusieurs étapes (chaque étape est d'environ 20 kilomètres). Pourquoi pas ! se dit Marie-France : "Je vais étudier la carte, parce que le trajet a l'air long, c'est loin Orléans ! Et puis il y a beaucoup de côte."

Cette première édition a coûté au total 20 000€. À eux seuls, les trois vélos ont coûté 11 000€. Le Département du Loiret prévoit déjà de renouveler cette expérience l'année prochaine, avec un nouvel itinéraire.

Le programme :