Dans le Loiret, la Ville d'Olivet renonce à son tour à la Fête de la musique

Après Montargis, Olivet, deuxième plus grande ville du Loiret, renonce à la Fête de la musique 2021. Motif : "les modalités et les contraintes imposées liées à la pandémie de Covid-19, sont très difficiles à mettre en œuvre et modifient profondément la nature-même et l’esprit de la manifestation".

Pas de Fête de la musique le lundi 21 juin à Olivet. "Les modalités et les contraintes imposées liées à la pandémie de Covid-19, sont très difficiles à mettre en œuvre et modifient profondément la nature-même et l’esprit de la manifestation", écrit la Ville dans un communiqué ce jeudi.

"Les concerts de rue, et même dans les bars, seront interdits. Seules les configurations assises seront autorisées, afin de faciliter la gestion de flux et éviter regroupements et attroupements qui seront encore, à cette époque, proscrits (limitation des regroupements sur la voie publique à dix personnes)", précise la Ville d'Olivet, deuxième commune plus grosse ville du Loiret.

Olivet après Montargis

Déjà, la semaine dernière, Montargis avait annoncé l'annulation de la Fête de la musique, à cause des contraintes trop lourdes imposées. La préfecture du Loiret avait alors expliqué que le protocole avait été négocié entre l'association des maires de France et l'Etat, et que le cadre général des restrictions sanitaires imposées face au Covid-19 ne pouvait pas souffrir d'exception, même pour la Fête de la musique (couvre-feu à 23h, pas plus de 10 personnes rassemblées sur la voie publique, concerts assis...)

"Néanmoins, tout n’est pas perdu", poursuit la Ville d'Olivet. "Les réjouissances festives seront de retour à partir du 1er juillet, et ce pendant un mois, à Olivet avec la première édition de la Bamboche. Le parc du Poutyl accueillera le public du mercredi au dimanche dans une ambiance guinguette au bord de l'eau. Au programme : concerts, spectacles et animations."