Dans le Loiret, le casse-tête de l'organisation des vide-greniers pour ceux qui ne sont pas annulés

Le vide-grenier du Cosson, à la Ferté Saint Aubin, est l'un des seuls à ne pas avoir été annulé en ce week-end du 15 août, dans le Loiret. Mais pour les organisateurs, les conditions sont sévères et les contrôles fréquents. Visiteurs et les exposants, eux, retrouvent une ambiance qui leur a manqué.

A l'ombre des arbres, Françoise et Joël, deux habitants de la Ferté Saint Aubin, ont déniché des capsules de bouchons de champagne pour enrichir leur collection. Ils sont heureux de retrouver un vide-grenier qu'ils ne manquent jamais. "Oui on est heureux d'être ici, on a beau regarder dans le Petit Solognot [le journal local] tous les week-end, tout est annulé" confie Joël.

Un vide-grenier sous Covid à la Ferté Saint Aubin dans le Loiret - Joël et Françoise, des visiteurs © Radio France - Anne Oger

Et c'est vrai que la liste est longue, des vide-greniers qui n'ont pas lieu cet été, en cette saison pourtant propice d'habitude, aux manifestations de ce genre. A Châtillon sur Loire, par exemple, Lucette Rat, la femme du maire, a décidé avec son association d'annuler son vide-grenier ce dimanche 16 août, "trop de contraintes" dit-elle. "On avait décidé de le déplacer à l'écluse de Mantelot, pour avoir plus d'espace, mais on a quand même appelé la préfecture. Et là on nous a dit qu'il fallait prévoir deux sens de circulation pour que les gens ne se croisent pas. On devait fournir du gel hydroalcoolique à tous les exposants, et eux devaient mettre une table devant leur stand pour que les gens ne puissent pas toucher les objets. On n'allait quand même pas faire les gendarmes toute la journée !"

Contrôles réguliers sur le respect du port du masque obligatoire

Des gendarmes, Edgar Lhuillier, le président de l'association "Les Amis de la Fête" à la Ferté Saint Aubin, en a vu plusieurs ce samedi 15 août. Lui a décidé de maintenir son vide-grenier du Cosson, qu'il organise tous les 15 août depuis 17 ans. "Mais on a déjà vu la police municipale, et les gendarmes de Saint Cyr en Val, qui contrôlent le port du masque". Le masque, il est obligatoire pour les visiteurs et pour les exposants, et la jauge ne doit pas excéder 1500 personnes en même temps sur le site. "On a dû réduire le nombre d'exposants" explique Edgar Lhuillier. "Ils étaient près de 500 l'an dernier, ils sont moitié moins nombreux cette année".

Un vide-grenier sous Covid à la Ferté Saint Aubin dans le Loiret - Edgar Lhuillier l'organisateur © Radio France - Anne Oger

Parmi ces exposants, Sylviane, qui réserve un stand chaque année, et qui est venue cette année encore, mais qui confesse avoir "un petit peu peur". Sylviane note que tout le monde respecte le port du masque, "mais ils tripotent les objets et moi je les tripote après, ça c'est normal. Alors ça ne me rassure pas". Sur le stand voisin, Claude Barré est heureux, lui, de retrouver l'adrénaline qu'il éprouve avant de venir sur un vide-grenier. Lui vend des objets anciens, de collection. La vente lui permet d'acheter d'autres objets. "Je ne suis pas là pour l'argent. Mais quand on prépare les malles, c'est comme avant une compétition de vélo, on est galvanisé. Ca me manque, ça, cet été".