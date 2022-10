Dans les magasins de sports de montagne, l'élan hivernal freiné par le redoux

Dans les rayons du magasin Ekosport de Saint-Alban-Leysse, Françoise essaye des chaussures de ski de randonnée. "Trop grandes celles-là". L'hiver venu, cette habitante d'Aix-les-Bains va souvent skier en Chartreuse ou encore en Maurienne. "J'essaye plusieurs paires et puis on va voir les chaussures qui conviennent le mieux, pour la montée et pour la descente. On prépare l'hiver qui arrive, on essaye d'__y aller avant qu'il n'y ait trop de monde dans les magasins", explique-t-elle, prévoyante;

Les articles d'hiver n'ont pas encore la côte

En effet, dans le rayon ski, ce n'est pas encore l'effervescence. Il faut dire qu'en cette mi-octobre, les températures sont plutôt celles d'un mois de septembre. Alors même si les magasins avaient commencé la bascule vers une configuration plus hivernale, l'élan de la clientèle a été un peu stoppé par le redoux. "Forcément, avec les conditions que l'on a actuellement, on est encore plutôt sur l'été avec des randonnées pédestres, du trail, et d'autres activités outdoor. Dès lors que la météo change et que les températures baissent, les clients sont intéressés pour venir en magasin s'équiper pour l'hiver", explique le gérant Emmanuel Grand.

De leur côté, Alice et son amie Margaux écument plutôt le rayon randonnée. Dans leurs bras, des articles de fin de saison, soldés. "Pour l'instant on reste encore dans tout ce qui est randonnée, mais c'est vrai qu'il commence à faire frais donc c'est bien de s'équiper en long. On voit qu'il y a encore des petites soldes, donc je suis venue chercher plutôt des articles dégriffés__, en promotion", explique Alice. Preuve du redoux des températures, les deux copines ont prévu de sortir les maillots de bains pour aller faire du paddle au Lac d'Aiguebelette.

Un contre-temps sans gravité pour les professionnels

Une météo qui contre un peu la stratégie des enseignes de sports : "On était complètement lancés dans la saison hivernale__, on a eu la chance d'avoir un coup de froid et même quelques sommets enneigés il y a quelques jours, presque semaines. Donc on était prêts, on avait vu d'ailleurs un engouement et les ventes avaient démarré", explique Franck Wesse, directeur associé des magasins Ekosport. "Mais là c'est vrai qu'on a un coup d'arrêt très fort, dû à une météo que l'on peut constater, qui est très belle mais très chaude, donc pas appropriée aux rayons que l'on vient d'installer".

Ce freinage de la clientèle vers les articles de sports d'hiver n'inquiète pas outre mesure Franck Wesse : "On va dire que c'est un contre-temps, on a l'habitude dans notre métier, on passe notre temps à regarder la météo. Ca nous permet de nous roder, de peaufiner un peu nos rayons__. Et puis de toute façon on a une offre tellement large que du coup on continue de vendre des produits d'été, mais qui sont surtout des produits pour la randonnée, la balade en montagne. Donc ça ne met pas le chiffre d'affaire à la hauteur de ce que l'on attendait, mais rien de catastrophique. Pour l'instant on est plutôt sereins".