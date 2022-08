Dans le Nord-Mayenne, lancement d'une collecte de dons pour sauver l'église du Ham

La mairie du Ham vient de signer un partenariat avec la Fondation du patrimoine pour être soutenu financièrement dans la restauration de son église. Elle connaît depuis plusieurs années maintenant des problèmes d'humidité et de dégradation. Une cagnotte en ligne a été mise en place pour participer à la rénovation et chaque don est ensuite déductible des impôts. Un effort collectif nécessaire, car sur place, les dégâts sont importants.

La toiture de l'église est à refaire tout comme les joints intérieurs et extérieurs du bâtiment. Le tout pour un budget total d'au moins 45.000 euros de travaux. "L'eau pénètre par le bas et grimpe par capillarité dans le mur", explique Diane Rouland, la maire du Ham. "On est en train de se rendre compte que cela va finir par se dégrader rapidement, il était donc temps d'agir", poursuit l'élue. Certes avec la sécheresse actuelle le bâtiment ne met pas longtemps à sécher, en revanche, cela risque de fissurer certaines parois. "On a vraiment peur que les fresques à l'intérieur de l'église finissent par tomber".

Le bâtiment connait depuis plusieurs années maintenant des problèmes d'humidité © Radio France - Valentin Plat

Car c'est tout l'enjeu de cette restauration. L'église du Ham n'est pas une simple église, elle regorge de fresques et de vitraux uniques réalisés par l'abbé Chardon, ancien curé du Ham, mais également artiste peintre et sculpteur. "Pour la Fondation du patrimoine, il était vraiment important de soutenir le projet de la commune du Ham de restaurer les fresques de l'abbé Chardon car c'est un homme qui a beaucoup œuvré pour le patrimoine mayennais", souligne Patrice Durand.

L'église regorge de fresques et de vitraux uniques réalisés par l'abbé Chardon, ancien curé du Ham © Radio France - Valentin Plat

La commune espère au minimum 2 000 euros de dons afin de soutenir sereinement les travaux de l'église. Chaque don, que ce soit un particulier ou bien une entreprise est déductible des impôts. Pour un don de 100 euros, cela coûte, après ristourne, que 40 euros. L'église du Ham n'est pas le seul monument soutenu par la Fondation du patrimoine en Mayenne. Au total, il y a 26 projets mayennais présents sur le site internet de la fondation.