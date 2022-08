Dans le Nord-Mayenne, une famille normande s'adonne aux joies de la Vélo Francette

Élise, David, Milo et Titouan ont de plus en plus l'habitude de passer leurs vacances d'été à vélo

Plus de 70 kilomètres étalés sur plusieurs jours. Après avoir bien pédalé, Elise, David, Milo et Titouan profitent d'un coin ombragé à Saint Loup Dugas. La Vélo Francette n'a plus beaucoup de secrets pour eux. "On avait commencé par un petit bout il y a trois ans, et puis là on voulait continuer. Pourquoi pas aller jusqu'à La Rochelle d'ici quelques années, mais sans se mettre de pression" explique le père de famille.

Pas trop de dénivelés

Les vacances à vélo, véritable art de vivre pour ces Normands. Mais point trop n'en faut pour ne pas écœurer les enfants explique Élise. "Milo a douze ans, et Titouan neuf. Donc au fur et à mesure, on va plus loin, on prend des étapes plus grandes et on fait un peu plus de chemin. Peu à peu ils ont plus de résistance" ajoute la maman, assise sur un banc, un sandwich jambon-beurre à la main.

David est un touriste bluffé par les beautés du Nord-Mayenne comme les vallons d'Ambrières les Vallées ou le plan d'eau de la Haie-Traversaine. "Cette partie là nous plaît vraiment beaucoup. C'est très, très bien fait. Il y a des arbres partout. Et ça c'est très agréable par cette chaleur". D'ailleurs, c'est en fonction de la météo que les parents définissent le parcours et les étapes au quotidien. "Alors généralement, on essaie de cibler des plans d'eau. Et cette voie verte permet de ne pas se donner des challenges trop importants en terme de dénivelé" poursuivent les parents.

La zénitude

Chaleurs oblige, Milo du haut de ses douze ans, ne fait pas la course avec son papa. On évite de trop se consommer. Il faut garder des forces. Faire du vélo toute la journée, c'est quand même le pied pour le garçon. "J'adore qu'on le fasse en famille ! _On découvre de nouveaux paysages tranquillement sous les arbres_. Et puis desfois on boit dans des fontaines. En ville on se déplace tout le temps à vélo donc moi j'ai l'habitude" raconte Milo.

Chaque soir, la petite famille se repose en mobil home, au camping ou en chambre d'hôtes. Le but, c'est d'avoir un maximum de confort pour bien récupérer avant de se remettre à pédaler.