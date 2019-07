Dans l'ancien relais de poste de Fontenay-sur-Loing, qui va bénéficier du Loto du patrimoine

Fontenay-sur-Loing, France

Il a été choisi pour bénéficier du Loto du patrimoine 2019, dont le tirage a lieu ce dimanche 14 juillet. Le bâtiment qui se trouve au 14, avenue de la Libération, à Fontenay-sur-Loing, était, entre la fin du XVIIème et le milieu du XIXème siècle, un relais de poste. François Basty, descendant de l'un des propriétaires du relais de poste et actuel propriétaire des lieux, a des projets pour cet endroit, et espère que l'argent du Loto du patrimoine permettra de réhabiliter le bâtiment. Ce dernier n'a pas été gâté dernièrement : le toit d'une écurie s'est effondré en 2014, et en 2016, les inondations ont également endommagé cet endroit.

Le Loto du patrimoine 2019 devrait permettre à l'ancien relais de poste de Fontenay-sur-Loing de bénéficier de travaux de réhabilitation © Radio France

François Basty espère récolter autour de 160.000 euros grâce au Loto du patrimoine, afin de faire des travaux de charpente et maçonnerie pour consolider le bâtiment. Cette loterie particulière, portée par l'animateur Stéphane Bern, vise à réhabiliter des monuments historiques en France.

À l'époque, l'édifice de Fontenay-sur-Loing se trouvait sur un axe important, entre Lyon et Paris, et quelques voyageurs célèbres s'y sont arrêtés pour changer les chevaux qui tiraient leurs véhicules. Voyager coûtait cher en ce temps-là, rappelle François Basty.

Il y avait les rois, les gens de la cour, etc. Mais il y avait aussi les riches marchands, les commerçants..." (François Basty)

Parmi les visiteurs de l'ancien relais de poste, d'après François Basty : le pape Pie VII et le roi Louis-Philippe.

Une invention rend ce relais de poste démodé, dans la seconde moitié du XIXème siècle : le chemin de fer.

1860 : le train passe à Fontenay. Donc à partir du moment où on circule par la voie ferroviaire, bien entendu, les relais de poste deviennent obsolètes". (Jocelyne Huck, présidente de l'association Relais de Fontenay).

Le lieu devient alors une maison bourgeoise.

François Basty et des auges dans l'ancien relais de poste de Fontenay-sur-Loing © Radio France

François Basty a repris ce bâtiment en 2009 et ambitionne de le transformer en lieu culturel, où se trouvera notamment un musée ayant pour mission de rappeler ce qu'était la réalité du relais de poste. Des manifestations culturelles pourraient également s'y tenir. En tout, l'investissement qu'il compte faire dans ce relais de poste avant son ouverture au public pourrait avoisiner 1,2 millions d'euros, d'après son estimation.