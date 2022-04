Dans le Sarthe, les campings se préparent avant le coup d'envoi de la saison

Alors que les vacances touchent à leur fin dans la zone B (celle du Mans), les campings de la Sarthe se préparent avant l'arrivée massive des clients. Dans le département, seuls trois établissements de plein air restent ouverts toute l'année. C'est le cas du camping Smile et Braudière installé à Mezieres. Pour les autres, l'accueil des premiers vacanciers se fait généralement entre mai et juin.

Avec ses 44 emplacements, dont 18 mobile-home et bungalow, Janick Cabotin, le propriétaire et gérant a du pain sur la planche : "il y a la poussière, nos amies les araignées, toute la poussière à refaire, on doit tout reprendre à zéro ! Un mobile-home, c'est une journée entière de travail." Sans compter les haies à tailler, les nombreuses petites réparations à effectuer, ou encore la piscine qu'il faudra nettoyer avant l'été...

Plusieurs week-ends d'activité en mai

Si Smile et Braudière reste ouvert tout l'hiver, Janick Cabotin ne voit que très peu de clients hors-saison. Alors il est ravi que les réservations reprennent : "ça apparait sur nos portables !", s'amuse-t-il. Si les réservations pour les mois de juillet et août s'effectueront un peu plus tardivement, il y a déjà un peu de couleur sur le planning : "en mai le camping est complet le week-end du 11 avec le Grand Prix de France de moto. Après il y a une réunion de famille le 21 mai, et pour l'ascension ça se remplit pas mal."

Pour Janick Cabotin, le début de la saison correspond aux 24 heures du Mans Moto : "chez nous le mois d'avril ce n'est pas la meilleure période, les gens préfèrent aller au bord de la mer. On a eu quelques réservations quand même, il ne faut pas être négatif. Par contre pendant les 24 heures on était complets."

"Ça me fera plaisir de croiser des gens"

Après quelques pics d'activités ce printemps, les allées du camping sont redevenues très calmes. Chantal et Patrice viennent tous les week-ends et toutes les vacances depuis deux ans, ils ont hâte de revoir d'autres clients. "Je travaille de chez moi et je ne vois pas grand monde, alors ça me fera plaisir de croiser des gens", explique cette nounou. Pour son mari : "on s'entend bien avec tout le monde, c'est sympa, familial. On se rejoint au terrain de boules, on discute..."