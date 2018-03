Ménil, France

Deux salles, deux ambiances, un grand classique ! Ambiance dance des années 90 dans l'une, ambiance techno dans l'autre. A la tête du C2 : Jérôme Heuveline, un ancien artisan, et son associé, ex-DJ à la Carapate : "je viens du monde de l'industrie. Je viens de céder ma société. Voilà, à 45 ans, comme beaucoup de gens, c'est le déclic pour changer de vie et découvrir un milieu que je ne connais pas. Depuis le mois de juin de l'an dernier, il n'y avait plus rien pour les jeunes ici. Ils ne peuvent qu'aller à Laval ou à Angers. Il fallait ça pour qu'ils s'amusent et surtout ne pas aller trop loin et prendre moins de risques en voiture".

Le C2 peut accueillir 700 personnes © Radio France

Une discothèque ici, le long de la Nationale 162, ça va permettre aux jeunes de la région d'éviter de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller s'amuser, à Laval ou à Angers. Et puis le C2 a tout prévu pour les fêtards avec une navette entre le centre de Château-Gontier et la discothèque.

Une discothèque entièrement rénovée © Radio France

La boite de nuit de Ménil sera ouverte tous les vendredis et samedis et la veille des jours fériés de minuit à 5h. Dans le Sud Mayenne, il y a un autre projet de discothèque, à Azé, elle devrait fonctionner à partir du printemps.