Dans le Sud-Vienne, l'office du tourisme va à la rencontre des touristes en camion

La fréquentation des offices du tourisme est en baisse alors dans le Sud Vienne, la ville de Montmorillon a trouvé une solution. Pour l'été, un food-truck a transformé en camion d'information, se promène dans 55 villes et villages. "On va aussi bien sur les parkings de supermarchés que dans les fêtes de villages, explique Marine Marta, la conseillère tourisme en charge de l'"Info-truck". En moyenne, je fais deux arrêts par jour du vendredi au samedi. Le but c'est de croiser un maximum de personnes, aussi bien des touristes que des locaux curieux. J'ai déjà vu 1.400 personnes et parcouru 2.000 kilomètres."

Marine Marta accueille les passants dans des dizaines d'endroits différents. © Radio France - Fanny Bouvard

Il lui faut moins de cinq minutes pour installer son stand et sortir toutes ses brochures. "C'est rapide et ça attire l'attention directement, sourit-elle. Bon parfois les gens pensent que je vends des glaces mais ça noue un vrai contact." La jeune femme en est certaine : "cette opération séduit, même dans les communes où il y a déjà un office du tourisme".