Dans le Tarn, des cyclistes bravent le confinement pour une bouffée d'air frais

Il y a ceux qui respectent le confinement et ceux qui ne peuvent pas résister à une petite balade, même au-delà du kilomètre autorisé. Beaucoup de cyclistes bravent la limitation de sortie à 1kilomètre pour se dégourdir les jambes. Des sorties sans risque selon la Fédération Français de Cyclotourisme qui a lancé une pétition signée par plus de 3 000 personnes. Elle réclame que les limites de périmètre et de temps de sortie soient abolies.

Il est préférable d'être en plein air sur son vélo plutôt que d'être confiné dans son appartement

Cette pétition a été relayée par les comités départementaux, dont celui de Haute-Garonne, qui regroupe 48 clubs et 2000 licenciés et présidé par Michel Fontayne : "Il est préférable d'être en plein air sur son vélo plutôt que d'être confiné dans son appartement. C'est meilleur pour la santé, et il y a moins de risque. Aujourd'hui on recommande aux licenciés de sortir seuls. S'ils sont seuls dans la nature ils ne risquent rien".

Les cyclistes du Tarn de sortie ce mercredi ferié

Sur cette départementale entre Sorèze (Tarn) et Revel (Haute-Garonne), la route monte sérieusement. A un virage apparaît Julien tout couvert de sueur, en balade avec son fils de 3 ans sur le porte-bébé :

Ma boucle va faire 6-7 kms et va durer deux heures. En une heure j'ai à peine le temps de décompresser. L'évasion dans la nature il faut que ça dure.

Un peu plus à cheval sur les consignes sanitaires, mais un peu quand même aussi dans l’illégalité, Florence croisée un virage un peu plus bas

Ca ne sera pas dans la limite des 1km. Je sors d'une dépression. J'ai besoin de sortir.

Florence a respecté l'heure de sortie pour faire du vélo, mais sur 5 km autour de Revel. © Radio France - Pascale Danyel

Et enfin très respectueux de tout Françoise et Michel, sur leur tandem, en pleine préparation physique :

On fait un kilomètre énergique car ça monte et ça descend. On en fait 18 dans l'heure !