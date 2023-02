Dans le Vercors drômois, le miracle permanent pour maintenir les pistes enneigées

En bas des pistes de la station du col de Rousset, chez le loueur de ski, on en rigole. "La neige, c'est comme sur la confiture sur la tartine le matin, faut bien l'étaler". Rire jaune. Depuis les premières chutes, mi-janvier, aucune perturbation sérieuse n'est venue épaissir le faible manteau neigeux de la station drômoise. Heureusement, il n'a pas fait chaud, mais sur ce domaine skiable particulièrement soumis au vent, l'équilibre de la station tient sur un fil, tendu entre deux outils indispensables : la dameuse et la barrière à neige.

ⓘ Publicité

Barrières à neige dans la station du col de Rousset, dans le Vercors drômois, en février 2023. © Radio France - Alexandre Berthaud

La barrière à neige "casse" le vent, permet à un petit tas, une petit réserve, de se former. La station a développé l'outil un peu partout sur le domaine skiable pour empêcher le mistral de dévêtir les pistes de leur fin manteau blanc. La petite réserve permettra aussi aux habiles dameurs de répartir cette réserve sur le milieu de la piste, dans les endroits stratégiques où les skieurs passent plus souvent.

"Ces gars font un boulot incroyable, il n'y a quasiment pas de neige et pourtant on a de bonnes conditions de ski", dit Claude Luttenbacher, responsable d'exploitation de la station, en pointant du gant Julien, agriculteur à Saint-Agnan-en-Vercors l'été, dameur l'hiver dans la Drôme, depuis 18 ans. Lui la joue modeste : "il faut bien faire attention à ne pas tourner sur place, ne pas abîmer la piste, sortir la terre, l'herbe, les branches".

Le point de mire, la menace, c'est la fermeture de la station, au pire moment, car les vacances d'hiver débutent ce vendredi pour la Drôme-Ardèche. Les stations de moyenne montagne comme le col de Rousset ou Font d'Urle vivent beaucoup de la clientèle locale, tous les professionnels sont donc conscients de l'importance du travail des dameurs, et des pisteurs qui leur indiquent quel endroit est à retravailler. Pour la suite : "reboiser, et installer encore plus de barrières, ça retient la neige", énonce Claude Luttenbacher. Et prier pour une perturbation météorologique à court terme.