Dans le Vercors, les stations de ski font face au manque de neige

Même à 2000 mètres d'altitude, le thermomètre reste dans le positif. Ajoutées à cette douceur, de faibles précipitations, cette fin d'année offre décidément peu de chutes de neige sur les massifs, et le Vercors ne fait pas exception. Conséquence : les pistes subsistent essentiellement grâce aux canons à neige. A la Côte 2000 de Villard de Lans, l'image est saisissante : des pistes blanches, tranchent des forêts et prairies complètement dépourvues de neige.

ⓘ Publicité

Mais le système a ses limites. Maintenues en état le temps des vacances de Noël, les pistes de Villard-Corrençon vont fermer dès le dimanche 1er janvier au soir. "Il est bien évident que la neige de culture reste une aubaine, sans ça, ç'aurait été très compliqué, explique le directeur de l'office de tourisme de Villard-de-Lans, Fabrice Mielzarek. La volonté, effectivement, c'était de pouvoir tenir jusqu'à la fin des vacances, pour pouvoir offrir aux clients qui sont là la possibilité de skier un petit peu". Seul le Jardin des neiges, destiné aux tout petits, restera ouvert en attendant de nouvelles chutes de neige.

Dans les stations du Vercors, la météo digne d'un début de printemps force les commerces à s'adapter face au manque de neige. © Radio France - Bastien Roques

En ce mercredi, les écoles de ski et quelques skieurs profitent donc de ces derniers jours d'ouverture, comme Denis, venu de Roanne pour une petite semaine : "A priori, la neige ne va pas bien tenir, si ça se dégrade, à partir de la fin de semaine on ne pourra plus skier effectivement. Mais les conditions sont bonnes, on se fait plaisir quand même ! C'est de la neige à canon, donc plus épaisse, plus lourde, mais elle est bonne, ça va".

Du côté des commerçants, on doit donc s'adapter. Dans son magasin de location de ski, Nadine Girard-Blanc, par ailleurs adjointe à la mairie de Villard-de-Lans, s'apprête à ressortir les trottinettes électriques, acquises à l'occasion du premier confinement, et depuis utilisées surtout l'été : "Dès que les pistes seront fermées, nous les sortirons. Ca nous fait un complément, bien sûr que ça ne fait pas du tout ce que peut faire une location de ski, mais le but c'est de contenter les clients, leur proposer une activité, et qu'ils repartent heureux".

Ne plus compter sur le "tout ski"

Plus bas, sur le plateau du Vercors, la question se pose aussi à Autrans-Méaudre. Ici, seule une partie de la piste de ski de fond reste ouverte, sur une dizaine de kilomètres, dans le domaine de Gève. Pas de quoi convaincre Antoine, qui ramène ses skis au magasin de location : "C'est vrai qu'avec le manque de neige, les pistes gelées, on va plutôt se rabattre sur d'autres activités, soit de la randonnée, soit du vélo électrique... Voilà, on fait ce qu'on peut".

Le patron du magasin, Gilles, et son fils à qui il a transmis la boutique familiale il y a trois ans, s'étaient préparés à ce genre de situation. "On a investi dans une deuxième boutique, avec l'idée de pouvoir y passer très rapidement du mode ski au mode vélo au mode trottinette en cas de manque de neige, pour coller au plus près aux conditions météo", explique Gilles.

En plus du magasin familial, implanté depuis 50 ans, Gilles et son fils ont ouvert une seconde boutique, capable de basculer rapidement du ski au vélo. © Radio France - Bastien Roques

Cet exemple illustre l'adaptation d'Autrans-Méaudre depuis plusieurs années pour sortir du "tout ski". Pour Christophe Lebel, directeur de l'Office de tourisme intercommunal du Vercors à Autrans-Méaudre, cette diversification est salutaire : "C'est vrai que le modèle économique du ski a longtemps été omniprésent, mais il faut de la neige naturelle. Et à un moment si le climat n'est pas propice à la neige, on va savoir ici faire autre chose, et on va pouvoir faire autre chose".

Pour autant, ces plans de secours sont loin de compenser les pertes dues au manque de neige. Les activités plus estivales, en plein hiver, sont un pis-aller pour Gilles : "Avec nos soixante vélos électriques et nos vingt trottinettes, on ne va pas remplacer le chiffre d'affaire que l'on fait avec nos quatre cent ou cinq cent paires de skis, c'est évident".

La tenue de la Foulée blanche incertaine cette année

Le manque de neige pourrait aussi menacer une institution à Autrans : la Foulée blanche, une course de ski de fond qui a déjà pâti du Covid en 2021. "Aujourd'hui, on voit que le terrain est sec, en tout cas sans neige, c'est clair qu'on ne va pas pouvoir attendre la neige éternellement, il y aura forcément une adaptation et une prise de décision en fonction de l'enneigement naturel et des conditions mi-janvier, explique Christophe Lebel. S'il n'y a pas d'enneigement du tout, ben voilà... les comptes sont réglés. Si on a un petit peu de neige sur les domaines d'altitude comme à Gève, une partie des épreuves pourront peut-être s'y dérouler. Ca se décidera quelques jours avant pour prévoir éventuellement un plan B ou un plan C". Une annulation totale pour manque de neige ne serait pas une première, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises, la première fois en 1988, la dernière en 2017.