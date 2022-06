Zoo de la Boissière-du-Doré : l'arrivée d'un bébé tapir de Malaisie

Le bébé est né le 27 mai au zoo de la Boissière-du-Doré. C'est un animal extrêmement rare, le plus rare du zoo. On compte seulement 2.000 individus dans le monde. Il pèse 8kg et a fait sa première sortie ce mercredi 22 juin.