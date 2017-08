Dans les Arènes de Dax, découvrez le refuge de la Talenquère pour les coursayres !

La Talenquère est un club privé où l'on ne se prive pas de grand chose. Un lieu tout petit mais grand par son humanité. Visite guidée dans le fief de la course landaise.

A l'intérieur des arènes de la cité thermale, durant la temporada, la Talenquère ouvre ses portes aux copains de la course landaise. Tenu depuis 2009 par la dream team de la commission course landaise de Dax, le lieu minuscule est un point de repère pour tous les passionnés. Didier Goeytes, ancien écarteur de légende, chroniqueur sur France Bleu Gascogne, président de la commission, nous sert de guide.

un lieu unique où l'on ne peut s'empêcher de revenir !

Là, y a pas encore grand monde, mais ça va pas durer ! © Radio France - Christophe Van Veen

C'est un lieu privé, donc il n'y a pas de caisse, chaque visiteur et consommateur de verres de contact met ce qu'il veut dans une des trois boites aux lettres, et les membres de la commission servent à boire généreusement. Personne n'en abuse bien sûr. Une des légendes de la Talenquère nous fait croire que, à chaque arrivée de billet ou pièce dans une des boites, un détecteur déclenche automatiquement un extrait de la Cazérienne, l'hymne de la course landaise. En réalité - ne le répétez pas ! - ce sont les femmes et hommes derrière le comptoir, vigilants, qui appuient sur un bouton caché, et qui ainsi déclenchent la musique. Ingénieux !

Les fameuses boites aux lettres © Radio France - Christophe Van Veen

La Talenquère, c'est un bel état d'esprit avant tout ! © Radio France - Christophe Van Veen