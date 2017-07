Au camping du lac de Pierre-Percée, les vacanciers gardent le sourire malgré la pluie

Mauvaise pioche pour les vacanciers cette semaine. Depuis lundi, il pleut dans les Vosges. Le camping à côté du lac de Pierre-Percée dans la commune de Celles-sur-Plaine accueille plusieurs centaines de vacanciers. Chacun s'occupe comme il peut malgré la pluie.

Dans la salle de jeux du camping, les jeunes passent le temps en faisant une partie de babyfoot © Radio France - Seina Baalouche

Le camping propose des activités en intérieur

Sous la tente, cette vacancière venue de Strasbourg avec une amie range ses affaires : "si la météo ne s'améliore pas demain, on partira" explique-t-elle déçue. Ces derniers jours il a plu dans les Vosges alors pour s'occuper les deux amies ont "fait les magasins pour pouvoir sortir et s'aérer un petit peu" raconte la vacancière. Un peu plus loin dans la salle de restauration et de jeux, les animateurs du camping essayent d'occuper les enfants en proposant des activités à l'intérieur. À la place du foot c'est tournoi de babyfoot et les enfants ne sont pas malheureux: "on s’amuse bien, on fait des jeux de société et du billard" dit Alexis en souriant.

Des jeunes d'un centre aéré déjeunent sous les bâches © Radio France - Seina Baalouche

"Les Vosges ce n'est pas seulement le camping ou la piscine !"

Pour Noémie Batelot, la directrice du camping il est possible de profiter de ses vacances malgré le mauvais temps. Le camping propose des animations en soirée notamment du Loto ou des activités de danse sur le camping. Et il est aussi possible de faire des visites aux alentours :

On propose de visiter la confiserie des Hautes-Vosges ou encore la Taillerie à Vexaincourt. Ce sont des activités que l’on peut faire à l’intérieur." Noémie Batelot - directrice du camping

Et justement Zohair, éducateur, a prévu de faire ces visites avec son groupe de jeunes venus de Troyes en Champagne-Ardenne. Ces activités culturelles, l'éducateur et les enfants les auraient tout de même faites sans la pluie car "les Vosges ce n’est pas seulement le camping ou la piscine ! C'est aussi des spécialités et ce sont des choses que les jeunes auront en tête plus tard" explique t-il.

L'éclaircie arrive d'ici une semaine pour la directrice de l'établissement. Le camping affiche complet au début du mois d’Août.