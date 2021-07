Dans les cinémas du Mans, le retour du public s'accélère avec le début de l'été

Une fréquentation comparable à celle d'avant Covid : depuis une semaine, les cinémas au Mans retrouvent un semblant de normalité. Si le public s'est pressé en salle dès la réouverture le 19 mai, la jauge à 35% ne permettait pas de fonctionner à plein régime. Passée à 65% le 9 juin, puis supprimée mercredi dernier, les salles ont pu faire le plein pour certaines sorties en pleine Fête du cinéma, avec des séances à 4 euros.

Retour progressif en salle

Après la joie du retour en salle le 19 mai, le mouvement s'est un peu essoufflé avec l'arrivée des beaux jours, concurrencé par la réouverture des terrasses. "Ça n'a pas été la partie la plus joviale en terme d'entrées, explique Luis Claro, directeur du Pathé Quinconces. Ça s'est accéléré depuis le 30 juin avec le déconfinement total de nos salles : plus de jauge, la Fête du cinéma qui nous a aidé, et on doit remercier la pluie car on a plus de monde !"

"Ce qui se passe depuis mercredi dernier est de bon augure pour la suite et les sorties nationales que nous avons", lance Laurent Barriquault, directeur du CGR Saint-Saturnin. Pendant les cinq jours de la Fête du Cinéma, 10.000 spectateurs sont venus se faire une toile. Au Pathé Quinconce, la fréquentation a augmenté de 5% par rapport à l'édition de 2019, celle de l''an dernier ayant été annulée avec la crise sanitaire.

"Au 22 juin 2020, quand on avait rouvert, on avait senti beaucoup d'hésitation chez les spectateurs, ajoute Laurent Barriquault. Quand on rouvre le 19 mai 2021, il y a une vraie attente, car sept mois c'est long !" Un constat partagé aussi dans les salles art et essai Les Cinéastes : "on a fait _7.000 entrées sur le mois de juin, c'est autant qu'en 2018_", indique le gérant, Rodolphe Pereira.

Programmation pléthorique

Après une année noire, les cinémas peuvent aussi compter sur une programmation foisonnante, alors qu'à l'été 2020, de nombreuses sorties avaient été annulées ou repoussées. "L'année dernière, c'était sans films américains car les cinémas étaient fermés aux Etats-Unis. Ce n'est plus du tout la problématique aujourd'hui : jusqu'à la fin de l'été au moins, on a un ou deux gros films par semaine", explique le directeur du Pathé Quinconces.

"On a des sorties aussi bien pour les adultes que pour les enfants, se réjouit aussi le patron du CGR Saint-Saturnin. On a Black Widow, puis Fast & Furious 9, Kaamelott, le volet 3 d'OSS 117... _Les distributeurs attendaient le 30 juin pour avoir un plein programme_", sans jauge ni couvre-feu restreignant le nombre d'entrées. De quoi provoquer "peut-être un embouteillage de films" reconnait-il.

Dans les cinémas d'art et d'essai, la programmation pléthorique est d'autant plus source de frustration que le nombre de salles et donc de séances y est plus limité. Aux Cinéastes, les films restent d'ordinaire à l'affiche au minimum deux semaines, car "on fonctionne avec le bouche-à-oreille et ça met du temps", précise le gérant : c'est désormais le temps maximal de projection, avec 420 sorties qui ont dû être repoussées pendant les sept mois de fermeture. "Dès le 19 mai, les distributeurs français en ont profité pour caler leur petite pépite", indique Rodolphe Pereira.

Les sorties vont donc se bousculer jusqu'à la fin de l'été, pour peu qu'une quatrième vague de l'épidémie ne vienne pas gâcher cette bonne reprise estivale. "Remettre des jauges en plein été, avec tous les films grand public, on ne s'en remettrait pas", lâche Luis Claro. Comme ses concurrents, il garde un œil sur les chiffres du Covid, tels une épée de Damoclès pour l'avenir de son cinéma.