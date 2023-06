Dans les coulisses des travaux de l'église Saint-Louis à La Roche-sur-Yon

L'église Saint-Louis, édifice majeur de La Roche-sur-Yon, est en travaux depuis 2014. D'ici fin 2024, les deux tours seront notamment entièrement restaurées. Et les cinq cloches déposées le 22 juin prochain. Deux d'entre elles seront remplacées. La ville de La Roche-sur-Yon propose au grand public, comme elle l'a fait pour le projet de l’Hôtel de Ville et d’Agglomération, de visiter les coulisses du chantier. C'est ce mardi et ce mercredi à 12h30.

Les deux sessions, menées par les agents de la Direction des Affaires culturelles de la Ville, permettront "d'apprendre plus sur l’histoire du monument et les actions mises en place pour le protéger". L'achèvement des travaux est prévu en 2029, année des 200 ans de l'église.

Les visites sont gratuites. Inscriptions sur www.lrsy.fr/visites-mvd

Eglise Saint Louis de La Roche-sur-Yon © Radio France - Yves-René Tapon