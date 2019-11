PHOTOS - Dans les coulisses du chantier du théâtre Malraux à un mois de l’ouverture à Chambéry

Chambéry - France

Les travaux sont loin d'être finis au théâtre Malraux, scène nationale à Chambéry (Savoie). Le lieu sera pourtant à nouveau ouvert au public et aux artistes le 2 décembre. Des fils électriques pendent des plafonds, de partout on entend les bruits des marteaux piqueurs, des perceuses ou des ponceuses. Les sols sont jonchés de débris, d’outils ou de plaques d’isolants à installer. Difficile d’imaginer que dans un mois exactement, les spectateurs seront installés confortablement dans les nouveaux fauteuils pour écouter jouer les frères Capuçon. Et pourtant, c’est la magie des chantiers et du spectacle : quand le rideau se lève tout est prêt.

Découvrez les photos des coulisses du chantier avec Philipe Lacroix, le directeur technique de Malraux, scène nationale

Visite du chantier, pas à pas Copier

Les travaux de Malraux Scène Nationale, visaient à moderniser le théâtre, à le passer à l'ère numérique, à moderniser la grande salle et acousmatique.

Sur la scène, le câblage «du cintre» est terminé. « Le cintre », c’est l’ensemble des barres qui supportent les décors et les projecteurs. Tout est maintenant automatisé et informatisé. © Radio France - Anabelle Gallotti

Les 50 porteuses des câbles, espacées de 25 cm. Elles peuvent soutenir 500 kilos. © Radio France - Anabelle Gallotti

La salle rénovée avec 945 sièges, tout neufs © Radio France - Anabelle Gallotti

Coté salle, l’acoustique a été améliorée, mais pour l’instant, les câbles électriques donnent encore du souci aux pros ! © Radio France - Anabelle Gallotti

A quelques jours de la fin du chantier, il y a encore du boulot ! © Radio France - Anabelle Gallotti

Un des gros chantiers de Malraux c’était la modernisation et le passage à l’ère numérique © Radio France - Anabelle Gallotti

Même la façade extérieure se refait une beauté pour l’occasion © Radio France - Anabelle Gallotti

Les travaux dans le détail

Les travaux consistent principalement en : des travaux de remise aux normes sur le bâtiment, une amélioration des performances énergétiques par une modification du système de chauffage et une reprise de l’isolation des murs et de la toiture, une remise aux normes de tout le système électrique, une adaptation aux normes actuelles d’accueil des personnes à mobilité réduite. Des travaux de reprise de parties dégradées : structures des verrières endommagées par la rouille, fuites sur la toiture, etc.

Des travaux d’amélioration des espaces périphériques à la grande salle : réfection des galeries d’exposition, réfection des salles de réunion servant parfois de salles de répétition dites « Granier », « Nivolet » et « Revard », gains d’espaces de stockage au rez‑de‑chaussée, amélioration des circula‑tions et du confort dans l’anneau, aménagement d’une cuisine de réchauffage près du bar, optimisation du studio de répétition, reprise des loges pour les artistes.

Des travaux d’importance dans la grande salle qui concernent aussi bien la partie publique que la partie scénique, avec notamment une amélioration de l’acoustique, un changement des fauteuils et une réfection totale du grill (partie au‑dessus de la scène permettant toutes les accroches et les manipulations de décors et lumières) avec l’installation d’un cintre informatisé.

à lire aussi Spectacles : la billetterie de Malraux 2019-2020 ouvre ce mercredi à midi

Suivre l'actualité de Malraux Scène Nationale